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    • San Pedro: Trabajadores de la salud realizarán un paro de 24 horas en el Hospital Ruffa y centros de atención

    Profesionales nucleados en CICOP reclaman pagos adeudados, recategorizaciones y mejoras laborales. Se garantizarán guardias y emergencias en San Pedro.

    18 de junio de 2026 - 08:24
    Las trabajadoras y los trabajadores de la salud del Hospital Dr. Emilio Ruffa y de los Centros de Salud de Atención Primaria realizarán este jueves 18 de junio un paro de actividades por 24 horas.

    Las trabajadoras y los trabajadores de la salud del Hospital Dr. Emilio Ruffa y de los Centros de Salud de Atención Primaria realizarán este jueves 18 de junio un paro de actividades por 24 horas.

    CICOP

    Las trabajadoras y los trabajadores de la salud agrupados en CICOP llevarán adelante este jueves un paro de actividades por 24 horas en el Hospital Dr. Emilio Ruffa de la ciudad de San Pedro y en los Centros de Atención Primaria de la Salud. La medida fue anunciada ante la falta de respuestas a una serie de reclamos salariales y laborales que, según indicaron, permanecen pendientes desde hace meses.

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    Reclamos salariales y acuerdos pendientes

    Desde la seccional local de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) informaron que la medida de fuerza responde al incumplimiento en el pago de acuerdos paritarios adeudados, retroactivos, bonificaciones pendientes, recategorizaciones y concursos.

    A través de un comunicado, el gremio señaló que los trabajadores vienen sosteniendo estos reclamos desde hace semanas sin obtener respuestas concretas por parte de las autoridades. Además, remarcaron que las demandas apuntan a garantizar derechos laborales fundamentales y fortalecer la calidad de los servicios de salud brindados a la comunidad.

    Qué reclaman los trabajadores de la salud

    La titular de CICOP San Pedro, Jaquelina Primoletti, detalló que existe una deuda correspondiente a retroactivos de cuatro meses de 2025, además de la aplicación de las grillas salariales de ese año y de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026.

    La dirigente también mencionó reclamos vinculados a recategorizaciones, bonificaciones, trayectorias formativas y concursos. Según explicó, tanto la situación salarial como las condiciones laborales afectan a la totalidad de los trabajadores del sistema sanitario.

    "En lo que respecta a las condiciones laborales y la grilla salarial, afecta a todos los trabajadores, la afecta en su bolsillo en general", expresó Primoletti durante declaraciones a medios locales.

    Cómo funcionarán los servicios durante el paro

    Respecto al diálogo con el Ejecutivo municipal, desde el gremio señalaron que mantienen conversaciones con las autoridades y aguardan una respuesta sobre la conformación de una mesa técnica que permita abordar los distintos reclamos.

    Primoletti indicó que la última reunión fue con el intendente y que existe la expectativa de avanzar en la creación de ese espacio de negociación durante los próximos días.

    En cuanto a la atención sanitaria, CICOP aclaró que durante la jornada de protesta no funcionarán los consultorios externos. Sin embargo, se mantendrán activas las guardias y la atención de urgencias y emergencias para garantizar las prestaciones esenciales a la población.

    Finalmente, el gremio solicitó comprensión y acompañamiento por parte de la comunidad, al considerar que la medida busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y contribuir al fortalecimiento del sistema público de salud.

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