Ramallo: inauguraron la primera etapa de la restauración de la histórica estación ferroviaria

El Paraíso inauguró la primera etapa de la puesta en valor del emblemático edificio ferroviario. El Norte

La localidad de El Paraíso, partido de Ramallo, vivió una jornada cargada de emoción con la inauguración de la primera etapa de la puesta en valor de su histórica estación ferroviaria. El edificio, símbolo de la identidad local, comenzó a ser restaurado tras años de deterioro, con el objetivo de recuperar su valor patrimonial y comunitario.

Recuperación patrimonial de la estación ferroviaria de El Paraíso La intervención se realizó bajo criterios estrictos de preservación patrimonial, respetando los colores originales y la estructura histórica del edificio. Los trabajos incluyeron limpieza profunda del predio, restauración de bancos antiguos y recuperación de elementos originales del conjunto ferroviario. El proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre vecinos, autoridades locales y organismos vinculados al patrimonio ferroviario nacional.

Un museo, archivo histórico y espacios culturales en proyecto La iniciativa no se limita a la restauración edilicia. En una segunda etapa, el inmueble será destinado a actividades culturales, educativas e históricas. Está prevista la creación de un museo ferroviario, un archivo histórico local y la continuidad de una biblioteca, con el objetivo de preservar y difundir la memoria de la región.

Objetos históricos y memoria ferroviaria recuperada Durante las tareas de relevamiento se recuperaron objetos de gran valor histórico, como señales ferroviarias, bancos originales, la boletería, una caja fuerte y el histórico reloj de la estación. También se halló documentación de los años 1910 a 1913, junto con planos originales y registros administrativos que ya forman parte del patrimonio local.

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