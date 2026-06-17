San Pedro: Hallan un diente de Macrauchenia en las barrancas y amplían el patrimonio del Museo paleontológico

Un nuevo e importante hallazgo paleontológico se suma al patrimonio de nuestra ciudad. El equipo del Museo Paleontológico de San Pedro recuperó una pieza dental de una Macrauchenia (Macrauchenia patachonica), la cual ya forma parte de la colección de la institución.

Un nuevo descubrimiento paleontológico volvió a poner en valor la riqueza histórica y natural de San Pedro . Integrantes del Museo Paleontológico local recuperaron un diente fósil de Macrauchenia en una zona de barrancas cercana a la ciudad, una pieza que ya fue incorporada a la colección científica de la institución.

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El hallazgo se produjo durante una recorrida de rutina realizada por personal especializado del Museo Paleontológico de San Pedro en un sector de barrancas ubicado a unos ocho kilómetros del casco urbano.

La pieza encontrada corresponde a un incisivo de Macrauchenia (Macrauchenia patachonica), una especie extinguida que habitó gran parte de Sudamérica durante el período Cuaternario. Según informaron desde la institución, el fósil presenta un excelente estado de conservación, lo que aumenta su valor científico y patrimonial.

La Macrauchenia fue un mamífero herbívoro de gran tamaño que poseía una apariencia singular. Su estructura corporal combinaba características similares a las de un caballo, un camello y un tapir, convirtiéndola en una de las especies más llamativas de la megafauna sudamericana.

Entre sus rasgos más distintivos se encontraba una prolongación en el labio superior con forma de pequeña trompa o probóscide. Gracias a esta adaptación podía arrancar hojas y vegetación para alimentarse en distintos ambientes naturales.

El vínculo entre la Macrauchenia y Charles Darwin

La importancia de este animal fósil trascendió el ámbito científico sudamericano. Durante su célebre viaje por el continente en el siglo XIX, el naturalista británico Charles Darwin mostró un profundo interés por los restos de Macrauchenia encontrados en la región.

Los estudios posteriores permitieron determinar que se trató de una especie única, sin descendientes vivos conocidos tras su extinción. Por esa razón, cada nuevo hallazgo aporta información valiosa para comprender la evolución y la biodiversidad que existió en Sudamérica miles de años atrás.

La incorporación de este nuevo fósil fortalece el patrimonio del Museo Paleontológico de San Pedro y confirma, una vez más, la relevancia de las barrancas locales como una fuente permanente de descubrimientos científicos.