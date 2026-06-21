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    El taxi aéreo se prepara para despegar en Estados Unidos

    Las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (taxi aéreo) avanzan hacia su aprobación y podrían comenzar a transportar pasajeros desde 2026.

    21 de junio de 2026 - 17:00
    La empresa californiana Joby Aviation realizó los primeros vuelos de taxi aéreo de punto a punto a través de la ciudad de Nueva York.

    La empresa californiana Joby Aviation realizó los primeros vuelos de taxi aéreo de punto a punto a través de la ciudad de Nueva York.

    NA - JOBY AVIATION

    La idea del taxi aéreo todavía puede sonar futurista, sin embargo, al parecer no estamos tan lejos de su implementación en algunos lugares del mundo.

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    Mientras que en Dubai ya existen servicios de este tipo, que se pueden obtener como un transporte convencional, recientemente en Estados Unidos dieron importantes pasos para la abrobación de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical en varios estados.

    Los principales desarrolladores ya realizaron vuelos de demostración con pilotos, un paso clave para obtener las certificaciones necesarias de la Administración Federal de Aviación (FAA) y comenzar a transportar pasajeros.

    Taxi aéreo: en qué ciudades podrían despegar los primeros

    Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco podrían ser algunas de las primeras ciudades en contar con estas aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical.

    El condado de Miami-Dade podría convertirse en uno de los primeros grandes sistemas de aviación metropolitana de Estados Unidos en prepararse para la llegada comercial de los servicios de taxi aéreo, según información de Smart Cities Dive. En mayo pasado, se anunció la instalación de un sistema de gestión de tráfico aéreo para taxis aéreos en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami, en colaboración con Bell-Dancy Industries.

    Por otro lado, la empresa californiana Joby Aviation realizó los primeros vuelos de taxi aéreo de punto a punto a través de la ciudad de Nueva York, con trayectos de 10 minutos entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y el helipuerto de Downtown Manhattan.

    Cuándo comenzarán a implementarse los taxis aéreos

    Archer Aviation y sus principales socios, Stellantis y United Airlines, junto con Joby Aviation y su patrocinador, Toyota Motor Corp., tienen como objetivo iniciar operaciones comerciales en Estados Unidos para 2026.

    Otros actores importantes en este sector son Wisk Aero, filial de Boeing, que planea lanzar un servicio de taxi aéreo para 2030. También Supernal, que forma parte de Hyundai Motor Group.

    Cómo son los taxis aéreos

    El vehículo de Joby Aviation es una aeronave de seis rotores que combina la versatilidad de un helicóptero con la velocidad y eficiencia de un avión convencional.

    Cuenta con tecnología de propulsión eléctrica distribuida, la cual permite que, en caso de fallo de uno de los motores, los demás compensen la potencia necesaria para un aterrizaje seguro.

    Además, la aeronave tiene capacidad para un piloto y cuatro pasajeros y puede alcanzar una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Su autonomía permite realizar trayectos de hasta 161 kilómetros con una sola carga de batería.

    Con respecto al nivel de ruido, es bajo (65 decibeles durante el despegue) gracias al diseño de sus hélices, y aseguran que se vuelve casi inaudible cuando vuela a una altitud de 500 a 1.000 metros. (NA)

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