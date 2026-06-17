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    • San Pedro inicia controles médicos en escuelas con el Programa de Salud Escolar Bonaerense

    El operativo comenzará este miércoles en la Escuela Primaria N° 4 de San Pedro y alcanzará a alumnos de primer grado con controles integrales de salud.

    17 de junio de 2026 - 07:49
    Este miércoles 17 de junio comenzará la implementación del Programa de Salud Escolar Bonaerense, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires destinada a niños y niñas que cursan primer grado.

    Este miércoles 17 de junio comenzará la implementación del Programa de Salud Escolar Bonaerense, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires destinada a niños y niñas que cursan primer grado.

    cronicasanpedro.com

    El Municipio de San Pedro pondrá en marcha este miércoles 17 de junio el Programa de Salud Escolar Bonaerense, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires destinada a estudiantes de primer grado. La propuesta busca fortalecer la prevención y el seguimiento sanitario de niños y niñas en el ámbito educativo.

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    Controles de salud para alumnos de primer grado

    La implementación comenzará en la Escuela Primaria N° 4, ubicada en Depietri 750, donde equipos de salud realizarán los primeros controles previstos dentro del programa. Las evaluaciones permitirán detectar de manera temprana posibles problemas de salud y acompañar el crecimiento y desarrollo de los estudiantes.

    La iniciativa está orientada a promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y garantizar un seguimiento integral de los niños y niñas que transitan una etapa clave de su formación escolar.

    Trabajo conjunto entre Salud y Educación

    El Programa de Salud Escolar Bonaerense se desarrollará a través de un trabajo articulado entre el sistema público de salud, la Jefatura Distrital de Educación y los equipos directivos y docentes de las instituciones educativas.

    Este esquema de cooperación busca facilitar el acceso a controles médicos y fortalecer las acciones preventivas dentro de las escuelas, acercando los servicios sanitarios a la comunidad educativa.

    Prevención y acompañamiento a las familias

    Desde la Secretaría de Salud destacaron que estas acciones permiten acompañar a las familias y reforzar el cuidado de las infancias mediante una mirada integral sobre la salud de los estudiantes.

    Además, remarcaron que la presencia de equipos sanitarios en los establecimientos educativos contribuye a mejorar el acceso a controles periódicos y favorece la detección temprana de situaciones que requieran seguimiento profesional.

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