Atletas de San Pedro se destacaron en el Torneo Apertura de NABBA y apuntan al Sudamericano

El pasado 14 de junio se llevó a cabo el Torneo Apertura de NABBA en el Teatro Esloveno de Ramos Mejía, una de las competencias más importantes del calendario nacional de fisicoculturismo y fitness, que reunió a atletas de distintos puntos del país en una jornada de gran nivel competitivo y una destacada convocatoria de público.

Los atletas de la ciudad San Pedro tuvieron una destacada actuación en el Torneo Apertura de NABBA, disputado el pasado 14 de junio en el Teatro Esloveno de Ramos Mejía. La competencia reunió a exponentes del fisicoculturismo y fitness de todo el país y dejó importantes resultados para los representantes locales, varios de ellos con el objetivo puesto en el Campeonato Sudamericano.

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Entre las actuaciones más sobresalientes se encontró la de Eloiza Núñez, quien realizó su debut competitivo en la categoría Toned y consiguió un valioso tercer puesto, mostrando un gran desempeño en una de las divisiones más exigentes del certamen.

Por su parte, Patricio Picasso fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al quedarse con el primer puesto en Culturismo Clásico Clase 2 y repetir el éxito en Culturismo Open Clase 3, consolidándose entre los atletas más destacados del torneo.

Otro de los atletas de San Pedro que logró subirse a lo más alto del podio fue Raúl Benítez, quien obtuvo el primer lugar en la categoría Culturismo Clase 1 tras una sólida presentación ante los jueces.

Además, también tuvo una destacada actuación Matías Méndez, atleta de San Nicolás preparado por el entrenador de El Guaso Gym. Méndez logró el primer puesto en Men’s Sport, el primer puesto en Men’s Short y un tercer lugar en Culturismo Clase 2, sumando importantes resultados para su carrera deportiva.

El Sudamericano de NABBA ya tiene nueva sede

El Torneo Apertura tuvo carácter clasificatorio para el Campeonato Sudamericano de NABBA, una de las competencias más importantes de la región. La cita continental se desarrollará finalmente en octubre en la ciudad uruguaya de Paysandú.

Inicialmente, el certamen estaba previsto en Bolivia, pero la organización decidió trasladar la sede debido al contexto político y social que atraviesa ese país.

Desde NABBA destacaron el alto nivel competitivo exhibido durante toda la jornada y la participación de atletas provenientes de distintos puntos de Argentina, reafirmando al Torneo Apertura como una de las competencias más relevantes del calendario nacional de fisicoculturismo.