San Nicolás impulsa actividades por el Día Mundial de la Diabetes con caminatas y charlas

La tradicional Caminata local por la Salud será el viernes a las 18 en la Plaza Sarmiento.

Este viernes comenzarán las actividades por el Día Mundial de la Diabetes en San Nicolás, con una agenda que incluye controles de salud, charlas y caminatas organizadas por instituciones locales. Las propuestas se extenderán hasta el sábado e invitan a toda la comunidad a participar de manera gratuita.

Jornada interactiva en el Hospital San Felipe Desde las 8:30 hasta las 11:30 de este viernes, el Hospital San Felipe será sede de un circuito de prevención y concientización bajo el lema “Rompiendo barreras, cerrando brechas”. Participarán profesionales de clínica médica, endocrinología, enfermería, kinesiología y nutrición. Las actividades se desarrollarán en la fachada principal del hospital, ubicado en Avenida Moreno 31.

Caminata por la Salud en Plaza Sarmiento A las 18:00 horas del mismo día, se realizará la tradicional Caminata por la Salud en la Plaza Sarmiento. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de San Nicolás, el Círculo Médico y el CEF 19. Quienes deseen participar podrán colaborar donando un alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas.

Acciones comunitarias y talleres educativos El sábado 15, a las 17, en el Parque de la Juventud del Barrio Garetto, el Municipio y la Asociación de Diabéticos (ADISAN) realizarán una nueva caminata, detección gratuita de glucemia, charlas informativas y stands con especialistas. Además, los lunes se dictan talleres breves de Educación Diabetológica en la biblioteca del Hospital San Felipe, de 10 a 11 horas.

Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, instituido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes. Esta enfermedad afecta a uno de cada diez adultos argentinos y su detección temprana es clave para mejorar la calidad de vida.

