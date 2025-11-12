miércoles 12 de noviembre de 2025
    • San Nicolás impulsa actividades por el Día Mundial de la Diabetes con caminatas y charlas

    Día Mundial de la Diabetes, la caminata por la Salud, participaran el Municipio de San Nicolás, el Hospital San Felipe, el Círculo Médico, el CEF 19 y ADISAN.

    12 de noviembre de 2025 - 17:15
    La tradicional Caminata local por la Salud será el viernes a las 18 en la Plaza Sarmiento.

    Archivo El Norte

    Este viernes comenzarán las actividades por el Día Mundial de la Diabetes en San Nicolás, con una agenda que incluye controles de salud, charlas y caminatas organizadas por instituciones locales. Las propuestas se extenderán hasta el sábado e invitan a toda la comunidad a participar de manera gratuita.

    La diabetes requiere controles, pero también un cambio de estilo de vida.
    Uno de cada 10 argentinos tiene diabetes y hay datos preocupantes de cara al futuro
    Jóvenes de Santa Lucía participaron de un taller del Programa Comunidades sin Violencia, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre igualdad y vínculos saludables.

    San Pedro: Jóvenes participaron del programa comunidades sin violencia en la semana de la juventud

    Jornada interactiva en el Hospital San Felipe

    Desde las 8:30 hasta las 11:30 de este viernes, el Hospital San Felipe será sede de un circuito de prevención y concientización bajo el lema “Rompiendo barreras, cerrando brechas”. Participarán profesionales de clínica médica, endocrinología, enfermería, kinesiología y nutrición. Las actividades se desarrollarán en la fachada principal del hospital, ubicado en Avenida Moreno 31.

    Caminata por la Salud en Plaza Sarmiento

    A las 18:00 horas del mismo día, se realizará la tradicional Caminata por la Salud en la Plaza Sarmiento. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de San Nicolás, el Círculo Médico y el CEF 19. Quienes deseen participar podrán colaborar donando un alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas.

    Acciones comunitarias y talleres educativos

    El sábado 15, a las 17, en el Parque de la Juventud del Barrio Garetto, el Municipio y la Asociación de Diabéticos (ADISAN) realizarán una nueva caminata, detección gratuita de glucemia, charlas informativas y stands con especialistas. Además, los lunes se dictan talleres breves de Educación Diabetológica en la biblioteca del Hospital San Felipe, de 10 a 11 horas.

    Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, instituido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes. Esta enfermedad afecta a uno de cada diez adultos argentinos y su detección temprana es clave para mejorar la calidad de vida.

