martes 18 de noviembre de 2025
    • El mercado inmobiliario bonaerense volvió a crecer en octubre y consolidó la tendencia positiva

    Las escrituras aumentaron 37% interanual y 7% frente a septiembre. También crecieron con fuerza las hipotecas, que duplicaron los niveles del año pasado.

    18 de noviembre de 2025 - 09:44
    Sigue en crecimiento el mercado inmobiliario

    Sigue en crecimiento el mercado inmobiliario

    EPress

    Durante octubre, el mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires registró un rendimiento sólido y volvió a mostrar señales de recuperación. Según el relevamiento mensual del Colegio de Escribanos bonaerense, se concretaron 15.321 compraventas, lo que representa un alza del 37% respecto de las 11.213 operaciones del mismo mes de 2024.

    El movimiento también fue favorable en la comparación intermensual: frente a las 14.366 escrituras registradas en septiembre, octubre exhibió un incremento adicional del 7%, un dato que confirma que la actividad se mantiene en niveles elevados y consolida una trayectoria ascendente que se viene observando desde mitad de año.

    Fuerte crecimiento en hipotecas

    El capítulo hipotecario fue uno de los más destacados del informe. Octubre cerró con 2.600 hipotecas, lo que implica un notable 99% más que las 1.308 registradas un año atrás. En términos mensuales, el aumento también fue del 7%.

    Para el sector, el dinamismo del crédito es determinante. Por eso, los números fueron recibidos como un indicio alentador de la recuperación del financiamiento destinado a la vivienda

    La mirada del Colegio de Escribanos

    El presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia, Guillermo Longhi, destacó la consistencia de los indicadores y la importancia del crédito hipotecario como motor del mercado.

    “Los números de octubre continúan mostrando un sostenido crecimiento interanual que también se refleja en el movimiento de las hipotecas. La tendencia general resulta favorable para el sector”, señaló Longhi.

    Además, subrayó la relevancia de que se consolide la oferta crediticia:

    “La marcada suba en hipotecas demuestra cómo el incremento del crédito impacta positivamente en el mercado. Valoramos como un dato favorable que la oferta de créditos hipotecarios se estabilice para sostener el crecimiento y ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda”.

    Un cierre de año con señales firmes

    Con octubre como uno de los mejores meses del año, la actividad inmobiliaria bonaerense se encamina a cerrar un período con variables en ascenso, impulsado por el repunte de la demanda, la mayor previsibilidad en los precios y el regreso paulatino del crédito como herramienta de acceso a la vivienda.

