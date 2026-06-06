San Nicolás: Un colectivo a General Rojo se despistó y permaneció más de tres horas fuera de la calzada

Un micro de la empresa Vercelli que realizaba el recorrido entre San Nicolás y General Rojo protagonizó un incidente este viernes al salirse del carril cuando circulaba por la zona del kilómetro 11, antes de llegar al acceso a Villa Esperanza.

Un colectivo de la empresa Vercelli que cubría el recorrido entre la ciudad de San Nicolás y General Rojo protagonizó un incidente este viernes cuando se salió de la calzada a la altura del kilómetro 11, antes del acceso a Villa Esperanza. La unidad permaneció fuera de su trayectoria habitual durante más de tres horas y debió ser retirada mediante una grúa.

De acuerdo con la información que trascendió, el micro de la línea 500 abandonó el carril de circulación y recorrió varios metros por la banquina hasta quedar detenido fuera de la ruta.

Las primeras versiones indican que el vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico. Sin embargo, otras fuentes sostienen que el incidente se habría originado por la rotura de un neumático, situación que habría provocado la pérdida de control por parte del conductor.

Según información publicada por medios locales, el inconveniente no habría sido comunicado de inmediato a las fuerzas de seguridad, mientras personal de asistencia trabajaba en el lugar intentando resolver la situación.

Más de tres horas para retirar la unidad

El colectivo permaneció atascado durante más de tres horas en una posición comprometida fuera de la calzada. Durante ese tiempo, personal de asistencia realizó tareas para intentar solucionar la avería y restablecer la circulación.

Finalmente, una grúa llegó al lugar y logró retirar la unidad, permitiendo normalizar el tránsito en la zona. El episodio ocurrió durante la noche, en un sector con escasa iluminación, lo que agregó complejidad a las tareas de asistencia.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la cantidad de pasajeros que viajaban en el vehículo al momento del incidente.

Qué dice la ordenanza sobre la antigüedad de los colectivos

La prestación del servicio de transporte urbano e interurbano se encuentra regulada por la Ordenanza N° 7980, surgida de la licitación celebrada entre la Municipalidad de San Nicolás y la empresa concesionaria.

La normativa establece que las unidades afectadas al servicio no pueden superar los diez años de antigüedad durante la vigencia del contrato. Además, dispone que la flota debe mantener una antigüedad promedio máxima de seis años.

El cálculo se realiza tomando como referencia la fecha de inscripción inicial de cada vehículo en el Registro de la Propiedad Automotor. Mientras continúan las consultas sobre lo ocurrido camino a General Rojo, algunos usuarios manifestaron dudas respecto al cumplimiento de estos requisitos por parte de la unidad involucrada en el incidente.

Por el momento, se aguardan precisiones oficiales sobre las causas que provocaron el despiste y sobre el estado de salud de los pasajeros, aunque las versiones conocidas señalan que las lesiones habrían sido de carácter leve.