UTN San Nicolás: paro de docentes y nodocentes por salarios y financiamiento universitario

El conflicto que atraviesa al sistema universitario público suma esta semana un nuevo capítulo. Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán un paro de 48 horas hoy 3 y mañana 4 de junio, en el marco del plan de lucha definido por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).

El conflicto que afecta al sistema universitario nacional suma una nueva semana de protestas. En la Facultad Regional San Nicolás de la UTN, docentes y nodocentes realizarán medidas de fuerza durante los primeros días de junio para reclamar la reapertura de paritarias, una recomposición salarial y garantías para el financiamiento de las universidades públicas.

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Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales llevan adelante un paro de 48 horas este 3 y 4 de junio, en el marco del plan de lucha impulsado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).

La medida también impacta en la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional, donde el personal adherido a la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTN) suspendió sus actividades sin concurrir a los lugares de trabajo.

Desde el sector gremial sostienen que la decisión responde a la falta de convocatoria a negociaciones salariales y a la pérdida del poder adquisitivo registrada durante los últimos meses.

Reclamo por el financiamiento de las universidades públicas

Además de la cuestión salarial, uno de los principales ejes del conflicto continúa siendo la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Los gremios reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre las dificultades que enfrentan las instituciones para sostener sus actividades.

Los trabajadores nodocentes cumplen funciones esenciales para el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, incluyendo tareas administrativas, mantenimiento, limpieza, servicios generales y apertura de edificios, por lo que la medida de fuerza genera impacto en distintas áreas.

Referentes sindicales indicaron que la defensa del financiamiento universitario forma parte central de los planteos que actualmente mantienen en discusión con las autoridades nacionales.

Docentes también se suman a las medidas de fuerza

El conflicto no involucra únicamente al personal nodocente. Los docentes nucleados en FAGDUT también anunciaron un paro que afectará las actividades académicas de la UTN San Nicolás.

Según confirmó el dirigente local Marcelo Valentini, durante la jornada de protesta no se desarrollarán clases presenciales ni actividades virtuales sincrónicas.

De esta manera, la Facultad Regional San Nicolás atraviesa una nueva semana marcada por las protestas gremiales. Mientras no existan avances en las negociaciones salariales ni definiciones sobre los recursos destinados a las universidades públicas, los sindicatos anticipan que continuarán en estado de alerta y movilización.