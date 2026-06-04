Karate: San Nicolás logró 20 medallas en un destacado torneo disputado en Santa Fe

El Centro de Karate-Do San Nicolás, escuela que dirige el Sensei Jesús Latapy y Carina Aressi, consiguieron muy buenos resultados con sus alumnos en San Lorenzo (Santa Fe).

El Centro de Karate-Do San Nicolás volvió a destacarse en una competencia regional al obtener 20 medallas durante un torneo realizado en la ciudad santafesina de San Lorenzo. La delegación nicoleña participó con 14 competidores y logró excelentes resultados frente a representantes de distintas provincias.

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La competencia fue organizada por la escuela DOJO KEN, dirigida por el Sensei Ramírez, y reunió a escuelas de karate provenientes de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. En este contexto, los atletas del Centro de Karate-Do San Nicolás, bajo la conducción de los profesores Jesús Latapy y Carina Aressi, tuvieron una actuación sobresaliente.

Los representantes nicoleños compitieron en las modalidades de kata y kumite, alcanzando un total de 20 medallas y demostrando un alto nivel técnico y deportivo en cada una de sus presentaciones.

Entre los principales resultados se destacaron las actuaciones de Eros Latapy, quien obtuvo el primer puesto en kata y kumite en la categoría Danes, y Ludmila Medina, que también logró el primer lugar en ambas disciplinas dentro de la categoría 1 Kyu.

Además, Mia Pérez consiguió el primer puesto en kata y kumite, mientras que Mateo Gómez obtuvo el primer lugar en kata y el segundo en kumite. Dante Varela sumó un primer puesto en kata y otro en kumite, además de una destacada actuación en la categoría hasta 15 años, donde alcanzó el primer puesto en kata y el tercero en kumite.

Otros resultados destacados fueron los de Mariel Clavijo, primera en kata femenino Danes; Bautista Carranza, segundo en kumite infantil hasta 5 Kyu; Siro Galarza, primero en kata hasta 10 años; y Ciro Fernández, ganador en kata categoría cadetes.

También tuvieron una destacada participación Camilo Cisnero, ganador en kata infantil hasta 5 Kyu; Enzo Carnevale, segundo en kata y kumite; y Geraldine Drascovich, quien obtuvo el segundo puesto en ambas modalidades.

Próximo desafío: torneo nacional en Córdoba

Tras la exitosa participación en San Lorenzo, desde el Centro de Karate-Do San Nicolás felicitaron a todos los alumnos por su desempeño deportivo y por la actitud demostrada durante el evento.

Ahora, la institución ya se enfoca en un nuevo compromiso de relevancia nacional. Este fin de semana, Ludmila Medina, Dante Varela y Joaquín Medina viajarán a Cruz del Eje, Córdoba, para participar de un torneo rankeable de la Federación Nacional de Karate-Do.

La delegación contará con el acompañamiento de la coach Carina Aressi, mientras que Jesús Latapy formará parte del evento en calidad de árbitro, representando también al karate de San Nicolás en una competencia de gran importancia para el calendario nacional.