Salto: Secuestran cuatro vehículos durante operativos nocturnos de control

La Dirección de Tránsito y Control Urbano de la Municipalidad de Salto llevó adelante una serie de operativos preventivos y de control en diferentes puntos de la ciudad durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, los cuales arrojaron como resultado el secuestro de tres motocicletas y un automóvil por diversas faltas a la normativa vial vigente.

Durante una serie de operativos preventivos desarrollados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Dirección de Tránsito y Control Urbano de Salto secuestró cuatro vehículos por diversas infracciones. Los controles contaron con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Policía Comunal y el sistema de Monitoreo Municipal.

Las acciones comenzaron en la intersección de las calles 25 de Mayo y Suipacha, donde se instaló un puesto de control estático junto a efectivos del GAD. Posteriormente, los agentes se trasladaron hacia el Parque Tobin tras recibir denuncias vinculadas a ruidos molestos y disturbios protagonizados por grupos de motociclistas.

En ese contexto, fue retenida una motocicleta Honda XR 100 conducida por un menor de edad que circulaba sin la documentación obligatoria. Además, durante las recorridas en el sector, se detectaron otras dos motocicletas, de marcas Keller y Corven, que presentaban múltiples irregularidades.

Según informaron las autoridades, los rodados presentaban falta total de documentación reglamentaria, ausencia de chapa patente, carencia de seguro obligatorio, falta de espejos retrovisores y circulación sin casco de seguridad.

Ante estas infracciones, los inspectores procedieron al secuestro inmediato de las unidades, que fueron trasladadas al depósito municipal para quedar a disposición del Juzgado de Faltas.

Un automóvil fue interceptado tras escapar de un control

Otro de los procedimientos destacados de la jornada involucró a un automóvil Chevrolet Agile que había evadido un control previo y circulaba en contramano por calles céntricas de la ciudad.

Gracias al seguimiento realizado por el Centro de Monitoreo Municipal, el vehículo pudo ser localizado e interceptado por personal de Tránsito. Al momento de la inspección se constató que presentaba fallas en los sistemas de seguridad, deficiencias en las luces y otros elementos antirreglamentarios, por lo que se dispuso su retención preventiva.

Hacia el final de los operativos, también se realizó una intervención conjunta con efectivos policiales en inmediaciones de Plaza San Martín, donde se logró dispersar de manera pacífica a un grupo de jóvenes que estaba alterando el orden público.

Desde la Dirección de Tránsito y Control Urbano recordaron la importancia de circular con licencia habilitante, seguro vigente, cédula vehicular y todos los elementos de seguridad exigidos por la normativa, reafirmando el compromiso municipal con la prevención de siniestros y la convivencia ciudadana.