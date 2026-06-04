Murió el padre Carlos Pérez, el sacerdote que dedicó su vida a la fe y a la memoria de María Crescencia

La comunidad católica de Pergamino y de toda la región recibió este jueves con profundo pesar la noticia del fallecimiento del padre Carlos Pérez, sacerdote de extensa trayectoria pastoral, reconocido por su compromiso con la Iglesia y por haber sido uno de los principales impulsores de la difusión de la figura y la obra de la beata María Crescencia Pérez, de quien además era sobrino directo.

Con su partida, a la edad de 87 años, desaparece una de las voces más autorizadas para hablar de la religiosa pergaminense que alcanzó los altares gracias al proceso que culminó con su beatificación el 17 de noviembre de 2012. A lo largo de décadas, el padre Carlos fue custodio de su memoria, impulsor de su devoción y colaborador permanente en la difusión de su legado espiritual.

Nacido el 13 de agosto de 1938, celebró sus 80 años en 2018 con una emotiva ceremonia realizada en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, templo cuya construcción promovió y del que fue rector durante muchos años, quedando posteriormente como rector emérito. En aquella oportunidad agradeció especialmente a Dios por su vocación sacerdotal, a la Iglesia que lo acogió y a su familia, que lo acompañó durante toda su vida ministerial.

Su figura trascendió ampliamente los límites de Pergamino y de la diócesis de San Nicolás. Sin embargo, para los pergaminenses siempre estuvo asociada de manera especial a la historia de María Crescencia Pérez, la religiosa nacida en el seno de una familia de profundas convicciones cristianas y convertida con el tiempo en una de las figuras de mayor veneración popular de la ciudad.

El padre Carlos fue durante años un incansable promotor de la causa de beatificación. Conocedor privilegiado de la historia familiar y de los testimonios vinculados a la vida de la religiosa, participó activamente en distintas instancias relacionadas con el reconocimiento eclesiástico de sus virtudes y con la difusión de su mensaje de humildad, servicio y entrega a los más necesitados.

Su presencia tuvo un valor simbólico especial durante la histórica ceremonia de beatificación realizada en Pergamino en noviembre de 2012, un acontecimiento que reunió a miles de fieles y que colocó a la ciudad en el centro de la atención religiosa del país. Entre las autoridades y representantes eclesiásticos presentes aquel día se encontraba precisamente el padre Carlos Pérez, sobrino de la nueva beata, quien vivió esa jornada como la culminación de un largo camino de fe y perseverancia.

Quienes lo conocieron destacan su sencillez, su cercanía con la gente y su capacidad para transmitir el Evangelio con un lenguaje claro y profundo. También recuerdan su permanente disposición para acompañar a quienes atravesaban momentos difíciles y su compromiso con las obras pastorales que le fueron encomendadas.

La muerte del padre Carlos Pérez representa la partida de un sacerdote que dejó una huella profunda en la vida religiosa de la región. Pero también significa la despedida de uno de los principales guardianes de la memoria de María Crescencia, la beata pergaminense cuya figura ayudó a mantener viva durante décadas.

Su legado permanecerá ligado a la historia de la Iglesia local, al Santuario de San Nicolás y a la devoción por María Crescencia Pérez, una causa a la que dedicó buena parte de su vida y que consideró siempre una misión personal y espiritual.

Hoy, la comunidad creyente lo despide con gratitud y oración, reconociendo en él a un sacerdote que supo convertir su vocación en servicio y que dedicó sus mejores esfuerzos a transmitir la fe y a mantener viva la memoria de una de las figuras religiosas más queridas de Pergamino.

Los restos del Padre Carlos Pérez serán velados este viernes de 8:00 a 15:00 en el Santuario de San Nicolás.