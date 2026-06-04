jueves 04 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Murió el padre Carlos Pérez, el sacerdote que dedicó su vida a la fe y a la memoria de María Crescencia

    El padre Carlos Pérez, sobrino de María Crescencia falleció este jueves en San Nicolás. Sus restos serán velados este viernes de 8:00 a 15:00 en el Santuario.

    4 de junio de 2026 - 17:46
    El padre Carlos era sobrino directo de la beata María Crescencia Pérez.

    El padre Carlos era sobrino directo de la beata María Crescencia Pérez.

    HECHO CON IA

    La comunidad católica de Pergamino y de toda la región recibió este jueves con profundo pesar la noticia del fallecimiento del padre Carlos Pérez, sacerdote de extensa trayectoria pastoral, reconocido por su compromiso con la Iglesia y por haber sido uno de los principales impulsores de la difusión de la figura y la obra de la beata María Crescencia Pérez, de quien además era sobrino directo.

    Lee además
    Santiago Churín, Mauro Churín y Victorio Goicoechea formaron parte de la delegación argentina.

    Pergamino volvió a cruzar fronteras con el bádminton
    Paula Bustos reiteró su disposición para acompañar a los profesionales que atraviesan el conflicto y reclamó medidas urgentes. video

    Paula Bustos pide la intervención del Hospital San José de Pergamino y exige respuestas urgentes

    Con su partida, a la edad de 87 años, desaparece una de las voces más autorizadas para hablar de la religiosa pergaminense que alcanzó los altares gracias al proceso que culminó con su beatificación el 17 de noviembre de 2012. A lo largo de décadas, el padre Carlos fue custodio de su memoria, impulsor de su devoción y colaborador permanente en la difusión de su legado espiritual.

    Nacido el 13 de agosto de 1938, celebró sus 80 años en 2018 con una emotiva ceremonia realizada en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, templo cuya construcción promovió y del que fue rector durante muchos años, quedando posteriormente como rector emérito. En aquella oportunidad agradeció especialmente a Dios por su vocación sacerdotal, a la Iglesia que lo acogió y a su familia, que lo acompañó durante toda su vida ministerial.

    Su figura trascendió ampliamente los límites de Pergamino y de la diócesis de San Nicolás. Sin embargo, para los pergaminenses siempre estuvo asociada de manera especial a la historia de María Crescencia Pérez, la religiosa nacida en el seno de una familia de profundas convicciones cristianas y convertida con el tiempo en una de las figuras de mayor veneración popular de la ciudad.

    El padre Carlos fue durante años un incansable promotor de la causa de beatificación. Conocedor privilegiado de la historia familiar y de los testimonios vinculados a la vida de la religiosa, participó activamente en distintas instancias relacionadas con el reconocimiento eclesiástico de sus virtudes y con la difusión de su mensaje de humildad, servicio y entrega a los más necesitados.

    Su presencia tuvo un valor simbólico especial durante la histórica ceremonia de beatificación realizada en Pergamino en noviembre de 2012, un acontecimiento que reunió a miles de fieles y que colocó a la ciudad en el centro de la atención religiosa del país. Entre las autoridades y representantes eclesiásticos presentes aquel día se encontraba precisamente el padre Carlos Pérez, sobrino de la nueva beata, quien vivió esa jornada como la culminación de un largo camino de fe y perseverancia.

    Quienes lo conocieron destacan su sencillez, su cercanía con la gente y su capacidad para transmitir el Evangelio con un lenguaje claro y profundo. También recuerdan su permanente disposición para acompañar a quienes atravesaban momentos difíciles y su compromiso con las obras pastorales que le fueron encomendadas.

    La muerte del padre Carlos Pérez representa la partida de un sacerdote que dejó una huella profunda en la vida religiosa de la región. Pero también significa la despedida de uno de los principales guardianes de la memoria de María Crescencia, la beata pergaminense cuya figura ayudó a mantener viva durante décadas.

    Su legado permanecerá ligado a la historia de la Iglesia local, al Santuario de San Nicolás y a la devoción por María Crescencia Pérez, una causa a la que dedicó buena parte de su vida y que consideró siempre una misión personal y espiritual.

    Hoy, la comunidad creyente lo despide con gratitud y oración, reconociendo en él a un sacerdote que supo convertir su vocación en servicio y que dedicó sus mejores esfuerzos a transmitir la fe y a mantener viva la memoria de una de las figuras religiosas más queridas de Pergamino.

    Los restos del Padre Carlos Pérez serán velados este viernes de 8:00 a 15:00 en el Santuario de San Nicolás.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino volvió a cruzar fronteras con el bádminton

    Paula Bustos pide la intervención del Hospital San José de Pergamino y exige respuestas urgentes

    Zulma Martini presentará en Pergamino su primer poemario: Astillada en pétalos

    Sergio Torres disertará en Pergamino sobre la megacausa ESMA y los desafíos de la justicia reparadora

    Martín de la Costa sigue elevando su nivel en el tenis de mesa adaptado

    La crisis que no se detiene en el Hospital San José de Pergamino: otra renuncia golpea a Pediatría

    "Queremos dar un golpe en casa para viajar más tranquilos a Colón"

    Gatillero brilló en los Premios Sur: Cristian Tapia Marchiori fue elegido Mejor Director

    Las rutas que atraviesan el Partido de Pergamino tienen nuevos equipos de radares

    Racing sostiene la ilusión de Pergamino en el Torneo 6 Ligas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Paula Bustos reiteró su disposición para acompañar a los profesionales que atraviesan el conflicto y reclamó medidas urgentes. video

    Paula Bustos pide la intervención del Hospital San José de Pergamino y exige respuestas urgentes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Familiares, amigos y allegados de Ricardo Batel convocaron a una movilización para el próximo 11 de junio a las 17:00 con el objetivo de reclamar avances en la investigación por la muerte del hombre de 36 años.

    San Nicolás: Convocan a una marcha para pedir justicia por la muerte de Ricardo Batel
    Cerca de 400 estudiantes y docentes de ocho universidades nacionales participaron de la cuarta edición de la Vidriera Tecnológica Universitaria en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de INTA San Pedro.

    INTA San Pedro reunió a 400 estudiantes universitarios en una nueva Vidriera Tecnológica

    El padre Carlos era sobrino directo de la beata María Crescencia Pérez.

    Murió el padre Carlos Pérez, el sacerdote que dedicó su vida a la fe y a la memoria de María Crescencia

    La organización Casa de la Mujer de Ramallo convocó a una nueva reunión de la Asamblea de Mujeres en Alerta de Ramallo y la región, en el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, que este 3 de junio cumplió once años desde su primera movilización masiva en Argentina.

    Ramallo: convocan a una asamblea abierta por un nuevo aniversario de Ni Una Menos

    Santiago Churín, Mauro Churín y Victorio Goicoechea formaron parte de la delegación argentina.

    Pergamino volvió a cruzar fronteras con el bádminton