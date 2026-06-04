San Nicolás: Convocan a una marcha para pedir justicia por la muerte de Ricardo Batel

Familiares, amigos y allegados de Ricardo Batel convocaron a una movilización para el próximo 11 de junio a las 17: 00 con el objetivo de reclamar avances en la investigación por la muerte del hombre de 36 años.

A poco más de un mes del hecho que terminó con la vida de Ricardo Batel, familiares, amigos y vecinos convocaron a una movilización en la ciudad de San Nicolás para exigir justicia y reclamar avances en la investigación. La marcha se realizará el próximo 11 de junio y busca mantener visible el caso, además de pedir que los responsables sean identificados y respondan ante la Justicia.

Murió el padre Carlos Pérez, el sacerdote que dedicó su vida a la fe y a la memoria de María Crescencia

La convocatoria comenzó a difundirse a través de las redes sociales durante los últimos días y rápidamente encontró eco entre allegados a la víctima y miembros de la comunidad.

Según lo anunciado por los organizadores, la concentración tendrá lugar el miércoles 11 de junio a las 17:00 en la Plaza de Las Banderas, ubicada en la intersección de avenida Moreno y Lavalle. Desde allí, los participantes marcharán hasta Plaza Mitre llevando como principal consigna el pedido de justicia por Ricardo Batel.

Los familiares señalaron que el objetivo de la movilización es acompañar el avance de la causa judicial y evitar que el caso quede en el olvido. Además, buscan generar conciencia sobre lo ocurrido y reforzar el reclamo para que los responsables sean identificados y condenados.

Qué ocurrió la madrugada en que Ricardo Batel resultó herido

De acuerdo con la información brindada por la familia, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana del domingo 3 de mayo. En ese momento, Ricardo Batel circulaba en motocicleta junto a su pareja, Aldana Torrilla, cuando tres jóvenes se habrían cruzado en su camino, provocando una colisión.

Como consecuencia del impacto, ambos cayeron sobre el asfalto. A partir de allí, la investigación intenta determinar con precisión qué sucedió en los minutos posteriores y cuál fue la participación de las personas involucradas.

La familia sostiene que, mientras la pareja se encontraba indefensa en el lugar, ambos habrían sido víctimas de una agresión. También denunció que a Batel le fue sustraída la billetera antes de que los atacantes abandonaran la escena.

El reclamo de la familia y el pedido de esclarecimiento

Tras el incidente, Ricardo Batel sufrió lesiones de extrema gravedad que obligaron a su internación inmediata. Permaneció en estado de coma y con asistencia respiratoria mecánica durante varios días, mientras los médicos intentaban estabilizar su cuadro clínico.

Durante ese período fue sometido a una intervención quirúrgica, pero pese a los esfuerzos realizados finalmente se confirmó su fallecimiento. En tanto, Aldana Torrilla sufrió golpes y escoriaciones de las que logró recuperarse.

Desde entonces, familiares y amigos impulsan distintas acciones para mantener vigente el reclamo de justicia. La movilización prevista para el 11 de junio se suma a ese pedido y busca acompañar el trabajo de la investigación judicial para que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el hecho.

Los organizadores invitaron a la comunidad a participar de la marcha y acompañar el reclamo de verdad y justicia por Ricardo Batel, con la expectativa de que el caso avance y se determinen las responsabilidades correspondientes.