Robo a La Casa del Pescador: allanamientos en San Nicolás permitieron secuestrar un rifle sustraído

Allanamientos por el robo a La Casa del Pescador de Pergamino: la Policía secuestró un rifle presuntamente sustraído y aprehendió a tres sospechosos en San Nicolás.

La investigación por el millonario robo cometido semanas atrás en el comercio La Casa del Pescador de Pergamino registró importantes avances con una serie de allanamientos realizados en la ciudad de San Nicolás. Durante los procedimientos, las fuerzas policiales secuestraron un rifle que sería parte de los elementos sustraídos del local y aprehendieron a tres jóvenes sospechados de participar en distintos delitos vinculados al caso.

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Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Daniel Aguilar, titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino, quien requirió cinco órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías del Joven.

Las diligencias se concretaron el miércoles en distintos sectores de la ciudad de San Nicolás y estuvieron a cargo de efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Delegación Coviccos, con el apoyo de personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), Comando de Patrullas, Grupo de Apoyo Departamental (GAD), brigadas de investigaciones de las comisarías Primera, Segunda y Tercera de Pergamino y efectivos de la localidad de La Emilia.

Las actuaciones se desarrollaron en el marco de una investigación que involucra a la Fiscalía de Pergamino y a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Departamento Judicial San Nicolás.

Secuestro de armas

Uno de los allanamientos se llevó adelante en una vivienda de calle León Guruciaga al 1300. Allí los efectivos secuestraron un arma de fabricación casera conocida como "tumbera", un rifle con culata de madera modificado y procedieron a la aprehensión de un joven de 19 años.

En un segundo domicilio de la misma arteria, a la altura del 1600, los investigadores incautaron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la comisión del ilícito. En ese lugar fue aprehendido un joven de 21 años.

El tercer procedimiento se realizó en una vivienda de calle Baldrich al 1500. Allí secuestraron una pistola PCP marca Action de color negro y arrestaron a un hombre de 27 años.

Entre los elementos recuperados figura un rifle de aire comprimido que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, sería uno de los objetos sustraídos durante el robo perpetrado en Pergamino.

Las autoridades judiciales de San Nicolás convalidaron lo actuado y dispusieron las diligencias procesales correspondientes respecto de los tres aprehendidos.

Robo en la Casa del Pescador

El hecho que originó la investigación ocurrió a fines de abril en el comercio La Casa del Pescador, ubicado en la esquina de Echevarría y Luzuriaga de Pergamino.

De acuerdo con la pesquisa, los delincuentes ingresaron durante la madrugada tras violentar accesos y desplazarse por los techos del inmueble para evitar ser detectados.

Una vez dentro del local, sustrajeron un importante botín compuesto por nueve armas de fuego, cuchillos, equipos de pesca de alto valor comercial y alrededor de 650.000 pesos en efectivo.

El episodio generó preocupación en el sector comercial debido a la magnitud del robo y, especialmente, por la cantidad de armas que quedaron fuera de control tras el ilícito.

Investigación en curso

Desde el inicio de la causa, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad públicas y privadas que permitieron reconstruir parte de los movimientos realizados por los sospechosos después del robo.

Las imágenes captadas en distintos puntos de Pergamino mostraron a tres jóvenes trasladándose por la vía pública con algunos de los elementos sustraídos, incluidas armas, lo que se convirtió en una de las principales pistas para orientar la pesquisa.

Los allanamientos realizados en San Nicolás representan uno de los avances más importantes de la investigación, aunque los investigadores continúan trabajando para determinar el destino del resto de las armas y demás objetos robados que aún no fueron recuperados.

La causa sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días para identificar a todos los involucrados y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos en el comercio pergaminense.