San Nicolás figura entre las ciudades bonaerenses con mayor tasa de suicidios

El número de víctimas de suicidios en la Argentina creció en 2025 un 22,6% en relación al año anterior, lo que hace encender toda alarma de las autoridades y los especialistas. Esa cifra, que viene trepando en la última década, registra una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, por encima del 9,1 que promedia a nivel mundial.

El crecimiento de los suicidios en Argentina durante 2025 encendió una fuerte preocupación entre autoridades sanitarias y especialistas. En este escenario, San Nicolás aparece entre las ciudades bonaerenses con una de las tasas más elevadas, de acuerdo con datos oficiales difundidos en el informe Estadísticas Criminales 2025.

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Según el relevamiento presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante 2025 se registraron 5.209 suicidios en todo el país, un 22,6% más que los 4.249 contabilizados en 2024. La cifra representa una tasa de 11,8 casos cada 100.000 habitantes, superior al promedio mundial estimado en 9,1.

El informe también destaca que mientras los homicidios dolosos provocaron 1.676 víctimas en el mismo período, los suicidios prácticamente triplicaron ese número. La tendencia viene mostrando un crecimiento sostenido desde 2020, cuando se habían registrado 3.262 casos en todo el territorio nacional.

En términos porcentuales, la cantidad de suicidios aumentó más del 50% en apenas cinco años, consolidando una problemática que preocupa cada vez más a los organismos de salud pública.

San Nicolás entre los distritos con tasas más elevadas

Dentro de la provincia de Buenos Aires, el incremento fue aún más pronunciado. Los casos pasaron de 1.267 en 2024 a 1.977 en 2025, lo que representa una suba del 55,4%.

Al analizar la tasa por cada 100.000 habitantes, varios municipios del interior bonaerense superan los 13 puntos. Entre ellos aparecen San Nicolás, Pergamino, San Pedro, 9 de Julio, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Luján, Cañuelas, San Vicente, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos, Necochea y General Pueyrredon.

La inclusión de San Nicolás dentro de este grupo refleja la magnitud de una problemática compleja que afecta a distintas regiones de la provincia y que requiere abordajes específicos tanto desde la salud pública como desde otros ámbitos de intervención social.

Salud mental y estrategias de prevención

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud bonaerense informó que puso en marcha por primera vez equipos específicos de investigación y monitoreo sobre suicidios, integrando información sanitaria, judicial y de seguridad.

El objetivo es construir un perfil epidemiológico más preciso que permita diseñar políticas públicas orientadas a la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

Especialistas coinciden en que el suicidio constituye un fenómeno multicausal que no puede explicarse por un único factor. Aspectos emocionales, familiares, sociales, económicos y vinculados a la salud mental suelen confluir en situaciones de crisis.

A su vez, investigaciones recientes advierten sobre el crecimiento de los casos entre adolescentes y jóvenes. Un estudio publicado por la revista científica The Lancet Regional Health-Americas, basado en estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el suicidio es actualmente la tercera causa de muerte entre personas de 10 a 24 años en el continente.

Entre los factores asociados al incremento figuran los trastornos de salud mental, el consumo problemático de sustancias, la exposición excesiva a entornos digitales, el ciberacoso, la presión social y el acceso a medios potencialmente letales.

Ante situaciones de crisis o necesidad de acompañamiento, existen líneas de atención gratuitas y confidenciales: