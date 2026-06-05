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    • San Nicolás: Fin de semana de cartelera imperdible, teatro, suspenso y comedia

    Producciones de renombre nacional y la presencia de grandes figuras, el Teatro San Nicolás se prepara para recibir al público con propuestas de primer nivel.

    5 de junio de 2026 - 15:30
    El Teatro San Nicolás ofrecerá una variada propuesta para este fin de semana, con dos espectáculos que prometen atraer a los amantes del teatro.

    El Teatro San Nicolás ofrecerá una variada propuesta para este fin de semana, con dos espectáculos que prometen atraer a los amantes del teatro.

    Opinando San Nicolás

    El Teatro de la ciudad de San Nicolás ofrecerá una variada e imperdible cartelera artística para este fin de semana, con espectáculos nacionales de gran convocatoria. La emblemática sala local promete atraer tanto a los amantes del suspenso y el drama psicológico como a quienes buscan distenderse con el humor y la comedia negra.

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    El cuarto de Verónica: suspenso y thriller psicológico el sábado

    El próximo sábado 6 de junio, a las 21:00 horas, el escenario local recibirá a “El cuarto de Verónica“, un reconocido y aclamado thriller psicológico. La obra está protagonizada por los talentosos actores Silvia Kutika y Fabio Aste, quienes logran sumergir al espectador en un clima atrapante de principio a fin.

    Esta producción nacional se caracteriza por mantener la tensión, el misterio y el suspenso absoluto durante toda la función, convirtiéndose desde su estreno en una de las propuestas más destacadas, elogiadas y recomendadas de la cartelera teatral actual.

    Tirria con Diego Capusotto: la comedia negra del domingo

    Por su parte, el domingo 7 de junio a las 20:00 horas, llegará el turno del humor con “Tirria“, la desopilante comedia negra encabezada por el prestigioso humorista Diego Capusotto.

    La exitosa producción transita actualmente su segunda temporada consecutiva en los escenarios del país y continúa sumando espectadores y excelentes críticas en cada una de sus presentaciones. Es una oportunidad ideal para disfrutar de una propuesta diferente, ácida y con el sello inconfundible del querido actor argentino.

    Boletería y entradas para el Teatro San Nicolás

    Quienes deseen asistir a cualquiera de las dos funciones programadas para este fin de semana ya pueden consultar la cartelera completa y adquirir sus localidades de manera anticipada.

    Las entradas están disponibles a través del sitio web oficial del Teatro San Nicolás o de forma presencial en la Boletería del Teatro (ubicada en De la Nación 346). Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 12:00 a 18:00 horas, y los sábados de 10:00 a 13:00 horas.

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