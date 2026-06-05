San Nicolás: Fin de semana de cartelera imperdible, teatro, suspenso y comedia

El Teatro San Nicolás ofrecerá una variada propuesta para este fin de semana , con dos espectáculos que prometen atraer a los amantes del teatro.

El Teatro de la ciudad de San Nicolás ofrecerá una variada e imperdible cartelera artística para este fin de semana, con espectáculos nacionales de gran convocatoria. La emblemática sala local promete atraer tanto a los amantes del suspenso y el drama psicológico como a quienes buscan distenderse con el humor y la comedia negra.

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El próximo sábado 6 de junio, a las 21:00 horas, el escenario local recibirá a “El cuarto de Verónica“ , un reconocido y aclamado thriller psicológico. La obra está protagonizada por los talentosos actores Silvia Kutika y Fabio Aste , quienes logran sumergir al espectador en un clima atrapante de principio a fin.

Esta producción nacional se caracteriza por mantener la tensión, el misterio y el suspenso absoluto durante toda la función, convirtiéndose desde su estreno en una de las propuestas más destacadas, elogiadas y recomendadas de la cartelera teatral actual.

Por su parte, el domingo 7 de junio a las 20:00 horas, llegará el turno del humor con “Tirria“ , la desopilante comedia negra encabezada por el prestigioso humorista Diego Capusotto .

La exitosa producción transita actualmente su segunda temporada consecutiva en los escenarios del país y continúa sumando espectadores y excelentes críticas en cada una de sus presentaciones. Es una oportunidad ideal para disfrutar de una propuesta diferente, ácida y con el sello inconfundible del querido actor argentino.

Boletería y entradas para el Teatro San Nicolás

Quienes deseen asistir a cualquiera de las dos funciones programadas para este fin de semana ya pueden consultar la cartelera completa y adquirir sus localidades de manera anticipada.

Las entradas están disponibles a través del sitio web oficial del Teatro San Nicolás o de forma presencial en la Boletería del Teatro (ubicada en De la Nación 346). Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 12:00 a 18:00 horas, y los sábados de 10:00 a 13:00 horas.