San Nicolás: El Consejo Escolar reclama a la Provincia por el alarmante retraso y escasez de fondos

Consejeros escolares nicoleños reiteraron el reclamo por la escasez de fondos provistos por el Gobierno bonaerense para afrontar obras y mantenimiento en las escuelas del distrito.

El Consejo Escolar de San Nicolás alertó sobre una situación crítica en los establecimientos educativos públicos del distrito debido a un fuerte retraso y recorte en el envío de partidas económicas por parte del Gobierno bonaerense. Advierten que actualmente trabajan con apenas el cincuenta por ciento de los recursos necesarios.

El consejero escolar por el espacio Hechos, Rubén Cavaleri, brindó un panorama detallado sobre la evolución de los recursos económicos recibidos. Hasta abril de 2025, el Consejo Escolar percibía en tiempo y forma aproximadamente 44 millones de pesos mensuales bajo el concepto de Fondo Compensador (Ley 13.010, atado a la recaudación provincial). Dichas partidas resultaban indispensables para el sostenimiento integral de los 100 edificios escolares públicos de San Nicolás.

Sin embargo, a partir de mayo de ese mismo año la situación experimentó un drástico giro: el envío regular cayó a 13 millones de pesos. Si bien la Provincia implementó inicialmente un esquema paliativo mediante el fondo de "Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura edilicia" por un monto de 18 o 19 millones adicionales, dicha asistencia fue discontinuada por completo al comenzar el presente ciclo lectivo 2026. Actualmente, aunque el Fondo Compensador se actualizó y oscila entre los 22 y 24 millones de pesos, la ausencia absoluta de partidas preventivas reduce la capacidad operativa del organismo al mínimo.

La parálisis financiera golpea de manera directa el bienestar diario de los estudiantes y docentes. El retraso gubernamental también afecta el suministro de artículos de limpieza, desinfección e higiene personal, cuyos fondos debieran girarse de forma bimestral. No obstante, la última partida registrada data del 7 de febrero pasado, lo que ha obligado a las autoridades locales a distribuir raciones mínimas e insuficientes entre las instituciones.

A las severas limitaciones en higiene se suma la delicada situación en seguridad y climatización. Para la recarga y renovación de matafuegos, el presupuesto estimado en febrero ascendió a $3.570.000 para reemplazar 177 unidades obsoletas y mantener otras 323. Por otra parte, para el acondicionamiento de los sistemas de gas y calefacción de cara a los meses más fríos del año, la Provincia remitió en abril $11.623.400. Dicha cifra resulta sumamente insuficiente, ya que equivale apenas a cubrir una zona y media de las cuatro que integran el mapa escolar del distrito, frente a un presupuesto real estimado en torno a los 30 millones de pesos.

Municipios bonaerenses en situación crítica ante el reclamo provincial

La acumulación de deficiencias edilicias plantea un panorama complejo. Según describió Cavaleri, existen numerosos establecimientos que poseen calefactores averiados en áreas comunes. Ante la falta de recursos para costear reparaciones o adquirir nuevos artefactos, el Consejo Escolar se ve forzado a relegar los desperfectos menos urgentes, al punto de que tareas cotidianas como el corte de césped registran demoras de hasta tres meses.

Ante este escenario, las autoridades locales destacaron que parte de las obras esenciales que logran concretarse se ejecutan gracias a subsidios excepcionales otorgados por la Municipalidad de San Nicolás. Finalmente, el funcionario confirmó que se han instrumentado todas las presentaciones y reclamos formales pertinentes ante las autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, aclarando además que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una problemática sistémica que golpea bajo las mismas condiciones a todos los municipios bonaerenses.