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    • Pergamino fortalece la seguridad con presencia de más vigías en los espacios públicos

    En materia de seguridad, Pergamino mantiene el personal en los espacios verdes y suma efectivos teniendo en cuenta los buenos resultados.

    6 de junio de 2026 - 10:11
    Es constante la capacitación para el personal de seguridad en Pergamino

    En materia de prevención y seguridad, Pergamino trabaja de manera constante con un plan de control e inspecciones en los espacios públicos con el objetivo de evitar problemas y, atento a las denuncias de los vecinos, personal de la Agencia de Seguridad está cuidando plazas y parques de manera permanente. “Esta medida ha sido muy bien recibida por los pergaminenses en general, quienes la consideran una acción positiva y necesaria”, contaron desde la Secretaría de Seguridad, al ser consultados por LA OPINION.

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    “Desde fines de 2024, comenzamos a trabajar en la mejora de distintas zonas comerciales, áreas que requieren atención constante. Sabíamos que era esencial contar con la presencia visible de un inspector de seguridad o un efectivo policial en aquellos lugares de mayor concentración de personas. Por ejemplo, cuando uno se acerca a la Peatonal o recorre otros sectores comerciales, es fundamental sentir que está siendo cuidado, lo cual se logra al ver un efectivo en el lugar”, agregaron ayer.

    A raíz de esta necesidad, surgió también la idea de reforzar la seguridad en el espacio público, de manera que este sea realmente de uso y disfrute para los vecinos. “A lo largo del tiempo, hemos implementado operativos específicos en horarios determinados, pero hemos dado un paso más: en cada una de las principales plazas de la ciudad tenemos asignado un inspector disponible para cumplir con esta función”, reconocieron en esta área de Seguridad municipal.

    Importante sistema de control

    La propuesta es clara: erradicar ciertas situaciones que afectan el uso adecuado del espacio público. “Nos referimos a situaciones como la presencia de ‘trapitos’ o cuida coches, o incluso grupos de jóvenes que, a veces, se reúnen para consumir bebidas alcohólicas. Nuestro objetivo es garantizar que el espacio público sea realmente un lugar seguro, accesible y disfrutable para todos, sin tener que convivir con comportamientos que lo deterioren. Queremos que las plazas y parques sean un espacio de encuentro para las familias, donde puedan disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes”, advirtieron

    Entre todos y con prevención

    Los inspectores asignados para esta tarea pertenecen a la patrulla urbana, no están directamente conectados con la policía ni con la agencia municipal de seguridad, pero su función es complementaria. Se aumentó la cantidad de personal de Patrulla, asignando de esta forma diferentes horarios de trabajo para cubrir los espacios más críticos. Actualmente, los inspectores están presentes en lugares clave como las plazas San José, 25 de Mayo, 9 de Julio y de Ejercicio. También cubren los terraplenes del Arroyo y los parques municipales, especialmente aquellos lugares donde, según la experiencia, es necesario contar con una presencia constante de personal de seguridad, como sucede en centros comerciales a cielo abierto.

    Estos agentes están realizando rondas en distintos horarios, y la presencia de los mismos es claramente visible. “En función de las necesidades, hemos definido turnos tanto por la mañana como por la tarde, especialmente durante los fines de semana, de miércoles a domingo, cuando la afluencia de gente es mayor. En el caso del Parque Municipal, la vigilancia se intensifica por la tarde y se extiende hasta bien entrada la noche, ya que sabemos que estos espacios también suelen ser más concurridos en estos horarios”, se dijo ante la pregunta.

    Plazas y zonas comerciales

    En cuanto a la presencia de cuida coches o “trapitos”, se debe señalar que “hemos logrado avances, aunque no sin dificultades. La principal complicación radica en mantener la presencia de personal de forma constante, ya que se requiere un esfuerzo sostenido para que el espacio se mantenga libre de estos individuos. No se trata de una cuestión personal contra los cuida coches, sino de un enfoque integral para que los espacios públicos estén a disposición de los ciudadanos y no sean ocupados de manera ilegal o abusiva”, resaltaron en Seguridad reconociendo que los propios vecinos destacan y reconocen estas medias como “muy positivas”.

    “Queremos que el vecino pueda caminar tranquilamente, disfrutar de un rato al aire libre con su familia y sin la preocupación de encontrarse con personas que alteren ese disfrute. Además, hemos observado situaciones como motos que suben a las veredas o vehículos con escapes deportivos ruidosos, que también afectan la tranquilidad del lugar. Estas prácticas deben ser eliminadas para que los espacios públicos sean realmente seguros y agradables para la comunidad. La permanencia de un inspector en cada plaza o parque es clave para garantizar que estos comportamientos no se repitan”, explicaron al Diario.

    Pergamino y sus lugares bien cuidados

    Para que quede claro en los pergaminenses, “la medida que hemos implementado es parte de un esfuerzo continuo por mejorar la seguridad y el orden en nuestros espacios públicos. La presencia de los inspectores no solo busca erradicar las conductas indeseables, sino también garantizar que nuestros vecinos puedan disfrutar del espacio público sin inconvenientes. Esta es una tarea constante, pero estamos comprometidos con ella, porque entendemos que la calidad de vida de los ciudadanos depende de la seguridad y el disfrute de estos espacios comunes”.

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