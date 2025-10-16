San Nicolás: a un año del crimen del niño Noah Romero, su familia marchó y volvió a pedir justicia

Este miércoles por la tarde, al cumplirse un año del crimen de Noah Romero , unas cien personas se reunieron en la Plaza Mitre de San Nicolás para acompañar a los padres del niño en su reclamo de justicia, encabezados por sus padres Gabriel y Daiana, junto a familiares, amigos y vecinos.

Marcharon por las calles céntricas en silencio y con aplausos , recordando al pequeño Noah, quien tenía tres años cuando fue asesinado el 15 de octubre del año pasado mientras jugaba en la vereda de su casa en el barrio San Francisco .

Durante la concentración, los padres agradecieron el acompañamiento y renovaron su pedido para que los acusados sean juzgados y reciban la pena máxima .

“El fiscal ya pidió que los juzguen. Esperamos que el juez se ponga una mano en el corazón y les dé la pena máxima. Queremos justicia por Noah”, expresó Gabriel Romero , padre del niño.

Por su parte, Daiana, la mamá, sostuvo con dolor: “A mi hijo me lo arrebataron. Pido que no salgan nunca más, porque si salen van a seguir haciendo daño. Noah tenía derecho a jugar, era un niño libre. Les pido que me sigan acompañando en cada marcha para pedir justicia”.

Los acusados esperan el juicio detenidos en la UP3

La causa judicial, a cargo de la UFI N° 12, avanza hacia la etapa de juicio luego de que la Fiscalía reuniera todas las pruebas y solicitara el enjuiciamiento de los dos acusados, David Ezequiel y Leonel Iván Gaetán, quienes permanecen detenidos desde el año pasado en la Unidad Penal 3.

El crimen ocurrió el 15 de octubre de 2023, cuando los atacantes efectuaron una ráfaga de disparos desde una motocicleta. Uno de los proyectiles impactó en Noah, provocándole una herida mortal en el tórax.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital San Felipe, pero los médicos no lograron salvar su vida.