Pergamino recibió una destacada visita internacional

Representantes de siete naciones visitaron Pergamino para conocer de cerca experiencias productivas de la región.

En el marco de la 25ª edición del Congreso Internacional de la International Farm Management Association (IFMA25), desarrollado en Rosario con especialistas, académicos y productores de más de 50 países, representantes de siete naciones visitaron Pergamino para conocer de cerca experiencias productivas de la región.

El encuentro internacional incluyó recorridas técnicas a empresas del cordón industrial y a establecimientos agrícolas con el objetivo de conocer de primera mano la realidad productiva argentina. En ese contexto, la comitiva llegó a Acevedo para visitar el tambo-fábrica ovino Pecorina by Maru, un emprendimiento que se destaca por el agregado de valor a través de la producción de leche ovina y la elaboración de quesos y dulce de leche artesanal.

Recorrido por Pergamino En un tramo de su recorrido por nuestro Partido, fueron acompañados por la directora de Relaciones Institucionales del municipio Paula Elustondo.

Los visitantes quedaron gratamente impresionados por el nivel de innovación, el modelo productivo y la visión empresarial del proyecto, y destacaron además el crecimiento sostenido de Pergamino como polo agroindustrial y su capacidad para generar valor agregado en origen.

