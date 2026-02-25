miércoles 25 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino recibió una destacada visita internacional

    Representantes de siete naciones visitaron Pergamino para conocer de cerca experiencias productivas de la región.

    25 de febrero de 2026 - 12:55
    Representantes de siete naciones visitaron Pergamino para conocer de cerca experiencias productivas de la región. &nbsp;

    Representantes de siete naciones visitaron Pergamino para conocer de cerca experiencias productivas de la región.

     

    PRENSA MUNICIPALIDAD

    En el marco de la 25ª edición del Congreso Internacional de la International Farm Management Association (IFMA25), desarrollado en Rosario con especialistas, académicos y productores de más de 50 países, representantes de siete naciones visitaron Pergamino para conocer de cerca experiencias productivas de la región.

    Lee además
    Felicitas Capdevila Rojas intensifica su preparación de cara al inicio del calendario 2026.

    Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento
    Pergamino no quedó al margen de la actualización. Según pudo saber LA OPINION, en los últimos días llegó a la ciudad una planilla con los nuevos valores.

    La Provincia actualiza la tarifa eléctrica: ¿Qué pasará en Pergamino?

    El encuentro internacional incluyó recorridas técnicas a empresas del cordón industrial y a establecimientos agrícolas con el objetivo de conocer de primera mano la realidad productiva argentina. En ese contexto, la comitiva llegó a Acevedo para visitar el tambo-fábrica ovino Pecorina by Maru, un emprendimiento que se destaca por el agregado de valor a través de la producción de leche ovina y la elaboración de quesos y dulce de leche artesanal.

    Recorrido por Pergamino

    En un tramo de su recorrido por nuestro Partido, fueron acompañados por la directora de Relaciones Institucionales del municipio Paula Elustondo.

    Los visitantes quedaron gratamente impresionados por el nivel de innovación, el modelo productivo y la visión empresarial del proyecto, y destacaron además el crecimiento sostenido de Pergamino como polo agroindustrial y su capacidad para generar valor agregado en origen.

    Temas
    Seguí leyendo

    Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento

    La Provincia actualiza la tarifa eléctrica: ¿Qué pasará en Pergamino?

    Doble triunfo de Douglas en su tercer amistoso de pretemporada

    Germán Maglio y la pasión que se volvió oficio: más de 15 años de trayectoria en la mecánica de Pergamino

    Joaquín Debeljuh va por otro golpe en el SARR: "Llegamos mejor que el año pasado"

    Día del Mecánico: Smata Pergamino, 80 años de historia sindical al servicio de los trabajadores

    El Coro Femenino Pergamino abre su temporada 2026 y convoca a nuevas voces

    Dura derrota de Pergamino Básquet ante Pico FC: quedó en el fondo de la tabla

    Trata de personas: detuvieron a un prófugo acusado de explotación sexual y violencia

    La Justicia declaró inconstitucional una resolución nacional y respaldó la autonomía de Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las personas que circulaban en algunos vehículos se detuvieron a apoderarse de los productos caídos.

    Un camión circuló perdiendo mercadería por una avería y en cuestión de segundos se apoderaron de productos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La joven nicoleña, de 23 años, fue seleccionada para un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se desarrollará en Estados Unidos en abril de 2026.

    Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos
    El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

    Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    La joven de 24 años fue demorada tras protagonizar incidentes en la zona céntrica.

    Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

    El reconocido chef argentino desembarcará con un parador gastronómico integral en Villa Ramallo, sobre el corredor que une Buenos Aires con Rosario.

    Villa Ramallo: Christian Petersen abrirá Ruta Brangus KM208, un nuevo parador gastronómico sobre la Ruta 9

    La delegación del Registro Civil de San Pedro cuenta con una nueva conducción a cargo de Dominique Loss, quien asumió la responsabilidad de coordinar el organismo provincial en el distrito.

    San Pedro: Dominique Loss asumió al frente de la delegación del Registro Civil