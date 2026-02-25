Cronograma de pago para los empleados estatales bonaerenses: cobrarán con aumento del 1,5%

Los gremios bonaerenses continúan a la espera de una convocatoria formal que permita retomar la negociación salarial.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el cronograma oficial de pagos correspondiente a los haberes de febrero para los empleados estatales . Los sueldos llegarán con un incremento del 1,5%, aplicado de manera excepcional mientras continúan las negociaciones salariales.

La actualización fue dispuesta a cuenta de futuros aumentos, ya que las paritarias aún no fueron cerradas por falta de acuerdo entre las partes. De esta manera, la administración de Axel Kicillof buscó evitar que los empleados perciban un salario inferior al del mes anterior en un contexto inflacionario que sigue presionando el poder adquisitivo.

En medio de nuevos contactos informales entre el Ejecutivo y los gremios —aunque sin convocatoria formal a paritaria— la gestión que encabeza Axel Kicillof resolvió liquidar los salarios con una suba del 1,5%.

Desde el Gobierno explicaron que se trata de una medida transitoria, que será absorbida o complementada una vez que se alcance un acuerdo definitivo en la discusión salarial.

El cronograma completo de pagos

El esquema de cobro para los estatales bonaerenses quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 27 de febrero: Dirección de Vialidad, OCEBA, Instituto de la Vivienda.

Lunes 2 de marzo: Ministerio de Seguridad, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino, Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Martes 3 de marzo: Ministerio de Salud, Caja de Policía.

Miércoles 4 de marzo: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Coordinación General Unidad Gobernador. Ministerios de las Mujeres y Diversidad; de Economía; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; de Desarrollo Agrario; de Infraestructura y Servicios Públicos; de Justicia y Derechos Humanos; de Gobierno; de Trabajo; y de Comunicación Pública, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, COMIREC, CORFO, Astilleros Río Santiago, O.P.I.S.U, Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Ministerios de Ambiente; de Hábitat y Desarrollo Urbano; y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”, Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

Jueves 5 de marzo: Poder Judicial.

Viernes 6 de marzo: Dirección General de Cultura y Educación, DiPrEGeP.

Mientras tanto, los gremios continúan a la espera de una convocatoria formal que permita retomar la negociación salarial y definir un esquema de actualización acorde a la evolución de los precios en los próximos meses.