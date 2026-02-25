miércoles 25 de febrero de 2026
    • San Pedro: Arribo el buque Parabólica con miles de toneladas de porotos rumbo a Venezuela

    El carguero de bandera liberiana operará en la cabecera del muelle de San Pedro antes de zarpar hacia Venezuela, consolidando la exportación regional de granos.

    25 de febrero de 2026 - 12:50
    El buque Parabólica, con bandera de Liberia y más de 10.000 t de porotos, arribará al muelle de la Cabecera antes de partir hacia Venezuela.

    El buque mercante Parabólica arribo al puerto de la ciudad de San Pedro para completar operaciones logísticas vinculadas a la exportación de granos. La embarcación transporta más de 10 mil toneladas de porotos embolsados y, tras finalizar las maniobras previstas en el muelle, continuará su travesía comercial con destino final en puertos de Venezuela.

    Operativo portuario y características del buque

    El carguero Parabólica, una moderna nave de tipo granelero construida en 2024, navega bajo bandera de Liberia y posee una eslora cercana a los 180 metros, lo que lo ubica dentro del segmento Supramax utilizado para el transporte internacional de cargas agrícolas. Según registros marítimos, cuenta con una capacidad de porte superior a las 40 mil toneladas y actualmente se encuentra activo dentro de rutas comerciales sudamericanas.

    La embarcación arribará procedente de Del Guazú, Argentina, donde completó etapas previas de navegación antes de dirigirse al área de operaciones asignada. En el puerto local se llevarán adelante tareas logísticas clave vinculadas al acondicionamiento y despacho de la mercadería.

    Exportación de porotos y vínculo comercial con Venezuela

    La carga principal está compuesta por aproximadamente 10.125 toneladas de porotos embolsados, un producto agrícola con fuerte demanda en mercados internacionales. Este tipo de envíos consolida el rol estratégico de los puertos regionales como nodos de salida para la producción agroindustrial argentina.

    Las exportaciones hacia Venezuela forman parte de un circuito comercial que se mantiene activo en los últimos años, especialmente para productos alimenticios básicos provenientes del sector agrícola nacional. Operativos similares se han desarrollado previamente en terminales portuarias bonaerenses, evidenciando la continuidad del intercambio comercial entre ambos países.

    Impacto económico y movimiento logístico en el puerto local

    El arribo del Parabólica genera movimiento operativo y laboral en el ámbito portuario, involucrando servicios de estiba, control logístico, transporte terrestre y coordinación marítima. Cada operación de exportación implica la articulación entre productores, operadores portuarios y empresas navieras, fortaleciendo la actividad económica regional.

    Además, este tipo de embarques contribuye a posicionar al puerto como un punto estratégico dentro de la cadena exportadora argentina, permitiendo conectar economías regionales con mercados internacionales mediante transporte marítimo eficiente.

    De acuerdo con los registros navales, el buque continuará su ruta declarada una vez finalizadas las operaciones programadas, iniciando su navegación hacia el Caribe y completando así una nueva etapa del circuito exportador agroindustrial.

