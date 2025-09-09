martes 09 de septiembre de 2025
    • Preparativos para honrar a la Virgen del Rosario San Nicolás con peregrinaciones y misa central

    Miles de fieles participarán en las celebraciones a la Virgen del Rosario de San Nicolás. La misa central será el 25 de septiembre a las 15:00 horas.

    9 de septiembre de 2025 - 11:30
    Preparación para el aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás

    Diario El Norte

    San Nicolás se prepara para vivir un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Desde el Santuario esperan el arribo de miles de fieles y al menos cinco peregrinaciones, en una agenda que tendrá su punto culminante el 25 de septiembre, con la misa central a las 15:00.

    Las actividades comenzaron este mes y se extenderán con distintas celebraciones. El sábado 13 a las 15:00 llegará la comunidad boliviana, mientras que ese mismo día, a las 18:00, actuarán los coros Artemisa del Club de Leones de Berazategui, Coral Arpegio y la Orquesta Ars Temporis.

    El domingo 14, a las 7:00, arribará la peregrinación de Rosario, con misa presidida por su Arzobispo, y a las 17:00 será el turno de la peregrinación de Pergamino, con la presencia del Obispo Hugo Santiago.

    El 24 de septiembre, en vísperas de la fiesta central, llegarán las peregrinaciones de Buenos Aires a las 20:00 y de La Emilia a las 22:00. Durante esa jornada habrá misas en distintos horarios y, por la noche, se realizará una vigilia de oración en el Campito, espacio emblemático para los devotos.

    El Santuario invita a los fieles a participar de las distintas instancias de oración y a vivir juntos un mes de celebración en honor a la patrona que convoca a multitudes cada año.

