Elecciones Legislativas 2025: en San Nicolás más de 131 mil habitantes habilitados para votar

Inició la votación de las Elecciones Legislativas 2025 en San Nicolás

Desde las 8 de la mañana que comenzó y hasta las 18 horas, se desarrollarán las Elecciones 2025 Legislativas en toda la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de San Nicolás y sus delegaciones están habilitados para votar 131.143 ciudadanos, distribuidos en 380 mesas electorales.

Detalles a la hora de emitir el Voto Las autoridades recomiendan a los electores consultar previamente el padrón definitivo, para verificar el lugar y la mesa de votación, a fin de evitar demoras o inconvenientes durante la jornada.

El voto es secreto, personal, universal y obligatorio para quienes cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Según la Ley Electoral provincial N.º 5.109 y la Constitución bonaerense, el derecho y la obligación del voto corresponden a todos los argentinos nativos o por opción, naturalizados y extranjeros que figuren inscriptos en el padrón oficial publicado por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

