domingo 07 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Elecciones Legislativas 2025: en San Nicolás más de 131 mil habitantes habilitados para votar

    San Nicolás y delegaciones tendrán 131.143 votantes distribuidos en 380 mesas. La jornada electoral define las bancas del Concejo Deliberante y Escolares.

    7 de septiembre de 2025 - 10:10
    Inició la votación de las Elecciones Legislativas 2025 en San Nicolás

    Inició la votación de las Elecciones Legislativas 2025 en San Nicolás

    LaOpinion

    Desde las 8 de la mañana que comenzó y hasta las 18 horas, se desarrollarán las Elecciones 2025 Legislativas en toda la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de San Nicolás y sus delegaciones están habilitados para votar 131.143 ciudadanos, distribuidos en 380 mesas electorales.

    Lee además
    Detenidos dos jóvenes en San Nicolás pintando graffitis en el Viaducto

    San Nicolás: dos jóvenes fueron aprehendidos por realizar grafitis en el Viaducto
    Primera edición de la Fiesta de Disfraces en San Nicolás. Sera en el Autódromo y la preventa se agotó

    San Nicolás será sede de la Fiestas de Disfraces 2025 por primera vez. La Pre-venta quedó agotada

    Detalles a la hora de emitir el Voto

    Las autoridades recomiendan a los electores consultar previamente el padrón definitivo, para verificar el lugar y la mesa de votación, a fin de evitar demoras o inconvenientes durante la jornada.

    El voto es secreto, personal, universal y obligatorio para quienes cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

    Según la Ley Electoral provincial N.º 5.109 y la Constitución bonaerense, el derecho y la obligación del voto corresponden a todos los argentinos nativos o por opción, naturalizados y extranjeros que figuren inscriptos en el padrón oficial publicado por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: dos jóvenes fueron aprehendidos por realizar grafitis en el Viaducto

    San Nicolás será sede de la Fiestas de Disfraces 2025 por primera vez. La Pre-venta quedó agotada

    San Nicolás: detuvieron a un adolescente que poseía un arma réplica tras agredir a la policía

    Torneo Pre Federal Bonaerense: Belgrano en San Nicolás y Somisa en San Pedro ganaron y lideran el Grupo B

    Polémica en San Pedro: la UTOI obligó a un joven a hacer flexiones en plena calle

    La Libertad Avanza cerró su campaña en San Nicolás con la presencia de Ritondo y Santilli

    En el Puerto San Nicolás se invertirá US$7 millones para modernizar su infraestructura y duplicar su capacidad

    Torneo Pre Federal: Argentino y Comu se vuelven a ver las caras y Juventud viaja a San Nicolás

    El intendente Santiago Passaglia recibió a Santiago Gruñeiro, campeón panamericano en ciclismo

    McDonald's abrirá un local en el Parador San Nicolás con atención 24 horas y Automac

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detenidos dos jóvenes en San Nicolás pintando graffitis en el Viaducto

    San Nicolás: dos jóvenes fueron aprehendidos por realizar grafitis en el Viaducto

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las elecciones se están desarrollando con normalidad en la totalidad de las escuelas.

    En Pergamino, las elecciones se están desarrollando con normalidad

    Domingo 7 de septiembre. Versión PDF

    Excelente desempeño de Lumiere Estudio de Danzas en el Gran Centro República Danza realizado en el emblemático Teatro Luxor.
    Cultura y espectáculos

    Lumiere Estudio de Danzas brilló en Villa Carlos Paz y se trajo numerosos premios

    Detenidos dos jóvenes en San Nicolás pintando graffitis en el Viaducto

    San Nicolás: dos jóvenes fueron aprehendidos por realizar grafitis en el Viaducto

    Inició la votación de las Elecciones Legislativas 2025 en San Nicolás

    Elecciones Legislativas 2025: en San Nicolás más de 131 mil habitantes habilitados para votar