martes 09 de septiembre de 2025
    • Torneo Pre Federal Bonaerense: en San Nicolás Somisa y Belgrano se enfrentan por la cima del Grupo B

    Somisa y Belgrano jugarán este viernes en el “Socios Fundadores” de San Nicolas, un duelo decisivo en la punta del Grupo B del Torneo Pre Federal Bonaerense.

    9 de septiembre de 2025 - 08:45
    Viernes de Clasico en el Torneo Pre Federal: Somisa y Belgrano chocan por el Grupo B

    Diario El Norte

    Este viernes, habrá un partido de alto voltaje en el Grupo B del Torneo Pre Federal Bonaerense de Basquet: Somisa y Belgrano se enfrentarán en el estadio “Socios Fundadores” de San Nicolás desde las 21.00. Ambos equipos llegan al cruce con puntaje ideal tras sus primeras tres presentaciones y con un presente sólido que los posiciona como candidatos.

    Según lo dispuesto por la organización, al encuentro podrán asistir únicamente los socios del club local y veinte hinchas belgranenses, previamente inscriptos en una lista que deberá entregar la institución visitante.

    La jornada también contará con otros partidos importantes: Juventud de Pergamino vs. Colón de Chivilcoy y Comunicaciones de Pergamino vs. Náutico de San Pedro, ambos en el mismo horario.

    El resto de los equipos nicoleños en los grupos del Torneo Pre Federal

    Por fuera del Grupo B, los demás representantes de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás retomarán la competencia. En el Grupo A, Los Andes visitará a Porteño de Chacabuco y Defensores a Barrio Alegre de Trenque Lauquen. En el Grupo C, Riberas recibirá a Platense de La Plata en Villa Constitución, mientras que Sacachispas jugará en Zárate frente a Independiente.

    Finalmente, en el Grupo D se dará un duelo de punteros en La Plata entre Atenas y Regatas, y La Emilia tendrá un compromiso clave frente a Ciudad de Campana, buscando mantenerse en la pelea por el repechaje.

