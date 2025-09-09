Motochorro: le robaron el bolso del canasto de la bicicleta a una mujer en el barrio Martín Illia

El arrebato ocurrió en la vía pública. LA OPINION

Un episodio de motochorro en el que le robaron el bolso a una persona que se desplazaba en bicicleta ocurrió este lunes a la tarde en la zona oeste de la ciudad de Pergamino, tal como lo denunció la víctima.

Una mujer de 54 años fue víctima de un arrebato mientras se desplazaba en bicicleta por calles del barrio Martín Illia. Un motochorro, con el rostro cubierto, le sustrajo la mochila que llevaba en el canasto delantero y escapó a toda velocidad.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:00 de este lunes, cuando la vecina circulaba por la intersección de Vicente López y Fernando Bello. En ese momento se le aproximó un sujeto a bordo de una motocicleta tipo 110 de color negra, que presentaba plásticos faltantes, y en un rápido movimiento tomó la mochila y huyó del lugar sin mediar palabra.

La víctima relató a la Policía que el motociclista vestía una capucha que le cubría el rostro, lo que dificultó su identificación. En el interior de la mochila llevaba un teléfono celular Samsung J7, de color negro, junto con su documento de identidad y una suma de alrededor de 200.000 pesos en efectivo.

El ladrón escapó tras el arrebato Tras el arrebato, el delincuente se dio a la fuga hacia boulevard Alsina y luego por calle Santa Cruz, donde la víctima lo perdió de vista. No hubo testigos presenciales del hecho, según consta en la denuncia radicada. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, que dispuso la formación de la causa bajo la calificación de hurto y encomendó al Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía la realización de relevamientos en la zona y demás diligencias de rigor.

