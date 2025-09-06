sábado 06 de septiembre de 2025
    • San Nicolás será sede de la Fiestas de Disfraces 2025 por primera vez. La Pre-venta quedó agotada

    La Fiestas de Disfraces llega a San Nicolás el 15 de noviembre de 2025 en el Autódromo. La preventa se agotó y la venta general ya está activa.

    6 de septiembre de 2025 - 17:00
    LaOpinion

    La Fiesta de Disfraces, el evento más grande de Latinoamérica en su tipo, inicia un nuevo capítulo en San Nicolás tras más de 20 años de historia en Entre Ríos. La preventa de entradas se agotó en tiempo récord, reflejo del entusiasmo que despierta este fenómeno cultural, pero la venta general ya está disponible para quienes deseen sumarse.

    Con infraestructura renovada y capacidad para recibir a miles de personas de todo el país, la FDD trasciende la música para convertirse en un evento inclusivo y multicultural, sin reglas ni etiquetas: solo libertad para bailar, jugar y conectar.

    Historia del evento

    La fiesta nació en 1999 como un festejo entre amigos y hoy convoca a más de 50.000 asistentes por edición, siendo declarada de Interés Cultural y Turístico.

    La cita será el sábado 15 de noviembre de 2025 en el Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás (Km 225 de la Autopista Buenos Aires – Rosario). La organización invita a preparar disfraces, liberar la creatividad y vivir una experiencia que ya forma parte del ADN argentino: intensa, diversa e inolvidable.

