Policía: Crearon dos nuevas categorías por las horas extra en los eventos masivos

El Ministerio de Seguridad de la provincia oficializó la creación de dos nuevas categorías para las horas extra que cobran los agentes de la Policía Bonaerense por los servicios conocidos como "Policía Adicional" para reforzar y mejorar la seguridad en espectáculos, recitales y eventos masivos, especializándose en funciones técnicas y operativas específicas para la seguridad en eventos masivos con asistencia de más de 4.000 personas.

Se entregó el líder del clan dedicado al narcomenudeo que escapó de la Policía y estaba prófugo de la Justicia

Les robaron las bicicletas y siguieron a los ladrones para descubrir el lugar donde ocultaron los rodados

Por medio de la Resolución N°1.774/25 publicada este martes en el Boletín Oficial , se dispuso la creación de las categorías 6 y 7 del Servicio de Policía Adicional (SPA) , destinadas a fortalecer la cobertura de seguridad en eventos masivos.

De acuerdo con la norma, el nuevo régimen amplía su esquema de trabajo con nuevas funciones para el personal policial en espectáculos, festivales, ferias y actividades con más de 4.000 personas.

De esta manera, ambas categorías podrán combinarse con las ya existentes, pero con límites: las horas de servicio de la Categoría 6 no podrán superar el 10% del total contratado y las de la Categoría 7 el 15%.

Entre los justificativos de la decisión, el documento informa que "ciertos eventos -tales como espectáculos, festivales, ferias u otras actividades de concurrencia masiva-, desarrollados en espacios públicos o privados de acceso público, presentan características que exigen un abordaje operativo integral" y que "en tales circunstancias, la cobertura del evento no puede limitarse a tareas convencionales de vigilancia o control, sino que requiere el diseño y ejecución de dispositivos de seguridad específicos, orientados a la prevención de riesgos y a la gestión eficiente de posibles contingencias".

Las nuevas funciones que sumó el Ministerio de Seguridad

Según se detalla en la resolución firmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, las responsabilidades de las nuevas categorías de Policía Adicional serán: