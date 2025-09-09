martes 09 de septiembre de 2025
    • Policía: Crearon dos nuevas categorías por las horas extra en los eventos masivos

    Provincia oficializó la creación de dos nuevas categorías para las horas extra que cobran los agentes de la Policía bonaerense.

    9 de septiembre de 2025 - 15:21
    Disponen cambios importantes en la Policía bonaerense.

    El Ministerio de Seguridad de la provincia oficializó la creación de dos nuevas categorías para las horas extra que cobran los agentes de la Policía Bonaerense por los servicios conocidos como "Policía Adicional" para reforzar y mejorar la seguridad en espectáculos, recitales y eventos masivos, especializándose en funciones técnicas y operativas específicas para la seguridad en eventos masivos con asistencia de más de 4.000 personas.

    Por medio de la Resolución N°1.774/25 publicada este martes en el Boletín Oficial, se dispuso la creación de las categorías 6 y 7 del Servicio de Policía Adicional (SPA), destinadas a fortalecer la cobertura de seguridad en eventos masivos.

    De acuerdo con la norma, el nuevo régimen amplía su esquema de trabajo con nuevas funciones para el personal policial en espectáculos, festivales, ferias y actividades con más de 4.000 personas.

    De esta manera, ambas categorías podrán combinarse con las ya existentes, pero con límites: las horas de servicio de la Categoría 6 no podrán superar el 10% del total contratado y las de la Categoría 7 el 15%.

    Entre los justificativos de la decisión, el documento informa que "ciertos eventos -tales como espectáculos, festivales, ferias u otras actividades de concurrencia masiva-, desarrollados en espacios públicos o privados de acceso público, presentan características que exigen un abordaje operativo integral" y que "en tales circunstancias, la cobertura del evento no puede limitarse a tareas convencionales de vigilancia o control, sino que requiere el diseño y ejecución de dispositivos de seguridad específicos, orientados a la prevención de riesgos y a la gestión eficiente de posibles contingencias".

    Las nuevas funciones que sumó el Ministerio de Seguridad

    Según se detalla en la resolución firmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, las responsabilidades de las nuevas categorías de Policía Adicional serán:

    • Categoría 6: cumplirá funciones técnicas y profesionales especializadas, como operación de drones, monitoreo de cámaras, pericias y tareas de expertos en seguridad.
    • Categoría 7: enfocada en planificación estratégica, coordinación logística y conducción operativa en eventos masivos.
