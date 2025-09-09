Santiago Passaglia mostró el avance de obras de pavimento en barrio California

Santiago Passaglia superviso obras en B° California de San Nicolás LaOpinion

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, compartió en sus redes sociales un video donde mostró el avance de las obras de pavimentación en barrio California. En su recorrida,verificó la labor de las máquinas y la correcta ejecución de los trabajos, remarcando que estas mejoras son “para los vecinos que las esperan y por la necesidad de la ciudad”.

El compromiso de Passaglia es que San Nicolás siga desarrollando En su mensaje, Passaglia destacó que, más allá de que las elecciones ya hayan quedado atrás, el compromiso con el desarrollo urbano sigue firme. El objetivo, subrayó, es modernizar San Nicolás y hacerla más accesible a través de la mejora constante de su infraestructura.

Estas obras forman parte del plan de transformación urbana que la Municipalidad viene impulsando en distintos barrios de la ciudad, con el fin de brindar mayor calidad de vida a los vecinos y optimizar la conectividad vial.

