martes 09 de septiembre de 2025
    • Santiago Passaglia mostró el avance de obras de pavimento en barrio California

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, supervisó tareas de pavimentación en barrio California y reafirmó su compromiso de modernizar la ciudad.

    9 de septiembre de 2025 - 10:00
    LaOpinion

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, compartió en sus redes sociales un video donde mostró el avance de las obras de pavimentación en barrio California. En su recorrida,verificó la labor de las máquinas y la correcta ejecución de los trabajos, remarcando que estas mejoras son “para los vecinos que las esperan y por la necesidad de la ciudad”.

    El compromiso de Passaglia es que San Nicolás siga desarrollando

    En su mensaje, Passaglia destacó que, más allá de que las elecciones ya hayan quedado atrás, el compromiso con el desarrollo urbano sigue firme. El objetivo, subrayó, es modernizar San Nicolás y hacerla más accesible a través de la mejora constante de su infraestructura.

    Estas obras forman parte del plan de transformación urbana que la Municipalidad viene impulsando en distintos barrios de la ciudad, con el fin de brindar mayor calidad de vida a los vecinos y optimizar la conectividad vial.

