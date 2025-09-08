Un joven fue detenido en barrio Güena de San Nicolás tras intentar robar batería de un auto

Detuvieron a un joven por intento de robo en un automóvil y agresión a policías en San Nicolás. Diario El Norte

En las primeras horas de este lunes, personal del Comando Patrullas de San Nicolás debió intervenir en un hecho delictivo ocurrido en barrio Güena, en la intersección de Figueroa Alcorta y Lamadrid, en la zona norte de la ciudad.

Allí se terminó aprehendiendo a un joven de 22 años, luego de romper con un trozo de baldosa el vidrio delantero derecho de un Fiat Palio que se encontraba estacionado.

Fue reducido tras intento de agresión a los efectivos Según informaron fuentes policiales, el acusado intentó sustraer la batería de arranque del vehículo, propiedad de una mujer de 30 años, aunque no logró concretar el robo. Al momento de ser identificado, además, el sujeto intentó agredir a los efectivos.

Finalmente, la UFI N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás intervino en el caso, que fue caratulado como tentativa de robo y resistencia a la autoridad.

Compartí esta nota en redes sociales:





