sábado 06 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: detuvieron a un adolescente que poseía un arma réplica tras agredir a la policía

    Un adolescente de 16 años fue aprehendido en San Nicolás con un arma réplica. Agredió a la policía durante un control, pero luego fue entregado a su madre.

    6 de septiembre de 2025 - 11:40
    Adolescente detenido en San Nicolás tras intentar agredir a policías y poseer un arma

    Adolescente detenido en San Nicolás tras intentar agredir a policías y poseer un arma

    Diario El Norte

    Un menor de 16 años fue aprehendido en San Nicolás luego de agredir a personal policial durante un procedimiento en la intersección de Nación y Aguiar. El hecho ocurrió en la jornada del martes y motivó la intervención de la Fiscalía del Joven.

    Según informaron fuentes oficiales, el adolescente reaccionó con violencia al momento de ser identificado, aunque no llegó a provocar lesiones a los uniformados.

    Encuentran el arma réplica en su poder

    En la requisa, la policía secuestró una capucha negra y un arma a gas réplica de una pistola Fox calibre 45 milímetros, con su respectivo cargador y 11 balines.

    La UFI del Joven del Departamento Judicial San Nicolás dispuso la notificación del artículo 36. Posteriormente, el menor fue entregado a su progenitora, quien lo retiró de la dependencia policial.

