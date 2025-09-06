San Nicolás: detuvieron a un adolescente que poseía un arma réplica tras agredir a la policía

Adolescente detenido en San Nicolás tras intentar agredir a policías y poseer un arma Diario El Norte

Un menor de 16 años fue aprehendido en San Nicolás luego de agredir a personal policial durante un procedimiento en la intersección de Nación y Aguiar. El hecho ocurrió en la jornada del martes y motivó la intervención de la Fiscalía del Joven.

Según informaron fuentes oficiales, el adolescente reaccionó con violencia al momento de ser identificado, aunque no llegó a provocar lesiones a los uniformados.

Encuentran el arma réplica en su poder En la requisa, la policía secuestró una capucha negra y un arma a gas réplica de una pistola Fox calibre 45 milímetros, con su respectivo cargador y 11 balines.

La UFI del Joven del Departamento Judicial San Nicolás dispuso la notificación del artículo 36. Posteriormente, el menor fue entregado a su progenitora, quien lo retiró de la dependencia policial.

