martes 09 de septiembre de 2025
    • Un empresario denunció amenazas de un trapito frente a su estación de servicio

    El vendedor ambulante le profirió amenazas verbales que lo hicieron temer por su seguridad personal y la de su negocio.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    9 de septiembre de 2025 - 16:38
    Las amenazas del vendedor ambulante fueron porque el empresario le pidió que no incomodara a los clientes.

    Las amenazas del vendedor ambulante fueron porque el empresario le pidió que no incomodara a los clientes.

    LA OPINION

    Un reconocido empresario de 85 años, propietario de una estación de servicio en avenida de Mayo, denunció haber recibido graves amenazas por un vendedor ambulante conocido como “trapito”, luego de pedirle que se retirara del lugar por generar incomodidades a los clientes.

    La víctima se fue con un amigo a recorrer y vio a los sospechosos ocultando las bicicletas sustraídas.

    Les robaron las bicicletas y siguieron a los ladrones para descubrir el lugar donde ocultaron los rodados
    En la video llamadas de Whatsapp el sujeto perpetró la estafa engañando a la mujer y hacerla seguir pasos para transferir el dinero de sus cuentas bancarias.

    Una enfermera fue víctima de una estafa telefónica y la despojaron de más de 800 mil pesos de sus cuentas

    El episodio ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 20:00, cuando el comerciante se encontraba dentro del shop de su establecimiento, ubicado en la esquina de avenida de Mayo y Merced. Según su relato, desde allí pudo observar a dos hombres que se encontraban en la vía pública, en inmediaciones de los semáforos, realizando señas obscenas hacia conductores y clientes que no accedían a entregarles dinero.

    Cansado de la reiteración de esta situación, el empresario se acercó para pedirles que se retiraran del sector. Fue en ese momento cuando uno de los individuos, en tono desafiante, le profirió amenazas verbales que lo hicieron temer por su seguridad personal y la de su negocio.

    Denuncia

    Tras el incidente, el hombre de 85 años decidió radicar la denuncia policial solicitando medidas de protección. Si bien no hubo testigos presenciales directos, el lugar cuenta con cámaras de seguridad que podrían aportar material de interés para la investigación.

    La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, que dispuso la carátula de amenazas y ordenó las diligencias de rigor, entre ellas el relevamiento de las filmaciones de la zona para identificar a los implicados.

    Este hecho se suma a otras denuncias de comerciantes de Pergamino sobre la presencia de “trapitos” en distintos puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en estaciones de servicio y en zonas de intenso tránsito, donde suelen generar conflictos con automovilistas que se niegan a colaborar.

    La preocupación radica no solo en la presión que ejercen sobre los conductores, sino también en la escalada de violencia que puede derivar en amenazas o agresiones cuando alguien intenta resistirse a su presencia.

