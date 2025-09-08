San Nicolás: triunfo contundente de HECHOS con Manuel Passaglia, que será Diputado Provincial

HECHOS doblegó en las elecciones en San Nicolás y Manuel Passaglia será diputado provincial. X (@manupassaglia)

Con el 99,73% de las mesas escrutadas en San Nicolás, el partido HECHOS, de Manuel y Santiago Passaglia, obtuvo un triunfo contundente en las Elecciones 2025 Legislativas, alcanzando el 50,51% de los votos, lo que le permite al ex intendente acceder a una banca como Diputado Provincial.

En segundo lugar quedó Fuerza Patria, con el 23,62%, mientras que La Libertad Avanza se ubicó tercera con el 17,63%.

En el Concejo Deliberante de San Nicolás, también HECHOS fue mayoría Resultados similares se reflejaron en la elección de concejales para el Honorable Concejo Deliberante, donde HECHOS obtuvo el 50,55%, Fuerza Patria el 23,91% y LLA el 18,43%.

Tras conocerse los números, Manuel Passaglia celebró en la red social X (ex Twitter):

"HECHOS es una realidad, llegó para quedarse y competir en la provincia de Buenos Aires. Rompimos la nefasta polarización entre kirchneristas y libertarios. Lo más importante es que los vecinos hoy demandan resultados. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos por mucho más"

