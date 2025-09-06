Torneo Pre Federal Bonaerense: Belgrano en San Nicolás y Somisa en San Pedro ganaron y lideran el Grupo B

sábado 06 de septiembre de 2025
    6 de septiembre de 2025 - 10:15
    Por la cuarta fecha del Torneo Pre Federal Bonaerense de básquet, Belgrano en San Nicolás y Somisa en San Pedro, lograron importantes triunfos que los dejaron en lo más alto de la tabla del Grupo B. Ambos equipos comparten ahora la punta y el próximo fin de semana se enfrentarán en un duelo decisivo.

    Belgrano no desaprovechó la localía

    En el estadio “Fortunato Bonelli”, Belgrano se impuso con autoridad sobre Juventud de Pergamino por 93 a 60, estirando su invicto y mostrando superioridad de principio a fin. Los máximos anotadores del “Rojo” fueron Lucas Núñez (18 puntos y 7 rebotes), Alimena y Singh (15 cada uno), y Grunale y Giaccio (13). En la visita, se destacó el joven interno Franco Vilegas con 18 tantos, seguido por Mogliati con 15.

    Somisa regresó con victoria de San Pedro

    Por su parte, Somisa venció como visitante a Náutico de San Pedro por 88 a 59. El partido comenzó con una hora de retraso por un accidente en la ruta que demoró la llegada de los árbitros. Tras un primer tiempo parejo, los dirigidos por Diego Alba quebraron el juego en el tercer cuarto con un parcial de 32-12. La figura fue Juan Cognini con 23 puntos, acompañado por Calcaterra con 13. En Náutico, Bravo anotó 20 y Sánchez 13.

    Con estos resultados, Belgrano y Somisa lideran el Grupo B y se preparan para un esperado choque el próximo fin de semana en el estadio “Socios Fundadores”, donde se definirá el liderazgo de la zona.

