domingo 07 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: dos jóvenes fueron aprehendidos por realizar grafitis en el Viaducto

    La policía detuvo a dos jóvenes en el Viaducto de San Nicolás por pintar grafitis. Les secuestraron cinco aerosoles y luego recuperaron la libertad.

    7 de septiembre de 2025 - 11:45
    Detenidos dos jóvenes en San Nicolás pintando graffitis en el Viaducto

    Diario El Norte

    En las primeras horas de este domingo, personal policial de la SUPPL de San Nicolás aprehendieron a dos jóvenes de 24 y 25 años, los cuales fueron sorprendidos en el Viaducto ubicado en calle De La Nación, entre Avenida Morteo y San Juan.

    Encontraron aerosoles en su poder para hacer grafiti

    La intervención se produjo luego de que ambos fueran sorprendidos tras pintar grafitis en las paredes del lugar. Durante el procedimiento, los efectivos policiales les secuestraron cinco aerosoles de pintura.

    La causa quedó a cargo de la UFI N.º 1 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso la notificación correspondiente. Tras las actuaciones de rigor, los jóvenes recuperaron la libertad.

