San Nicolás: dos jóvenes fueron aprehendidos por realizar grafitis en el Viaducto

Detenidos dos jóvenes en San Nicolás pintando graffitis en el Viaducto Diario El Norte

En las primeras horas de este domingo, personal policial de la SUPPL de San Nicolás aprehendieron a dos jóvenes de 24 y 25 años, los cuales fueron sorprendidos en el Viaducto ubicado en calle De La Nación, entre Avenida Morteo y San Juan.

Encontraron aerosoles en su poder para hacer grafiti La intervención se produjo luego de que ambos fueran sorprendidos tras pintar grafitis en las paredes del lugar. Durante el procedimiento, los efectivos policiales les secuestraron cinco aerosoles de pintura.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 1 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso la notificación correspondiente. Tras las actuaciones de rigor, los jóvenes recuperaron la libertad.

