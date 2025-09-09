martes 09 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Les robaron las bicicletas y siguieron a los ladrones para descubrir el lugar donde ocultaron los rodados

    Los integrantes de una pareja sufrieron el robo de sus rodados y luego recorrieron las inmediaciones donde individualizaron la casa donde se ocultaron.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    9 de septiembre de 2025 - 17:59
    La víctima se fue con un amigo a recorrer y vio a los sospechosos ocultando las bicicletas sustraídas.

    La víctima se fue con un amigo a recorrer y vio a los sospechosos ocultando las bicicletas sustraídas.

    LA OPINION

    El robo de dos bicicletas a los integrantes de una pareja avanzó por el propio involucramiento de las personas damnificadas al recorrer las inmediaciones de donde sufrieron el atraco para individualizar el lugar donde ocultaron los rodados sustraídos recientemente en el barrio Acevedo.

    Lee además
    El arrebato ocurrió en la vía pública.

    Motochorro: le robaron el bolso del canasto de la bicicleta a una mujer en el barrio Martín Illia
    Robo agravado a la familia Oreglia en Baradero: cuatro allanamientos y un detenido
    Baradero complicado

    Robo agravado a la familia Oreglia en Baradero: cuatro allanamientos y un detenido

    Una pareja que había sido asaltada por tres delincuentes en la vía pública logró aportar datos claves que permitieron a la Policía orientar la investigación hacia el lugar donde los rodados robados habrían sido ocultados. La fiscalía sigue las pistas para dar con los ladrones.

    El hecho ocurrió el domingo 31 de agosto, cuando una mujer de 33 años y su pareja circulaban en bicicleta por la intersección de las calles Carnevale y Merlino, en el barrio Acevedo. En ese momento fueron interceptados por tres hombres vestidos de oscuro y con los rostros semicubiertos, quienes los amenazaron de muerte si no entregaban los rodados.

    Ubicación de los ladrones

    Ante la violencia de la intimidación, las víctimas cedieron las bicicletas, mientras los ladrones escapaban con rumbo desconocido. La denuncia fue radicada en sede policial y se inició una causa caratulada como “Robo en poblado y en banda”, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra.

    Lo que marcó un giro en la pesquisa fue la iniciativa del hombre, que días después del atraco decidió recorrer la zona junto a un amigo en busca de alguna pista. En horas de la madrugada del 6 de septiembre, al circular por la calle Carnevale y Río de Janeiro, observó a dos sujetos ingresar por un pasillo a mitad de cuadra llevando las bicicletas que reconoció de inmediato como las suyas.

    Investigación orientada

    Esa información fue aportada a los investigadores de la Comisaría Tercera y al Grupo Táctico Operativo (GTO), lo que permitió orientar las diligencias hacia ese punto. A partir de esos datos, la fiscalía dispuso la toma de testimoniales y otras medidas tendientes a esclarecer el hecho y recuperar los rodados.

    Fuentes policiales indicaron que la investigación avanza con la hipótesis de que los autores del robo integran un grupo delictivo que opera en la zona con características de violencia, ya que no solo sustrajeron las bicicletas sino que también amenazaron con armas a las víctimas para lograr su cometido.

    La pareja, por su parte, manifestó que el aporte realizado busca no solo recuperar lo sustraído sino también evitar que otros vecinos sufran ataques similares. La causa continúa abierta y se esperan resultados en los próximos días a partir de las nuevas medidas dispuestas por la justicia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Motochorro: le robaron el bolso del canasto de la bicicleta a una mujer en el barrio Martín Illia

    Robo agravado a la familia Oreglia en Baradero: cuatro allanamientos y un detenido

    Intento de robo en Zárate: delincuentes hicieron un boquete en el Banco Patagonia

    Aprehendieron a un sujeto cuando intentaba robar una bicicleta en avenida Ugarte

    Aprehendieron a dos jóvenes con mercadería que intentaban robar en un supermercado de la Peatonal San Nicolás

    Detuvieron a dos personas en San Nicolas luego de allanamientos por Robo en Zona Oeste

    Una enfermera fue víctima de una estafa telefónica y la despojaron de más de 800 mil pesos de sus cuentas

    Un empresario denunció amenazas de un trapito frente a su estación de servicio

    Policía: Crearon dos nuevas categorías por las horas extra en los eventos masivos

    Se entregó el líder del clan dedicado al narcomenudeo que escapó de la Policía y estaba prófugo de la Justicia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las amenazas del vendedor ambulante fueron porque el empresario le pidió que no incomodara a los clientes.

    Un empresario denunció amenazas de un trapito frente a su estación de servicio

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La víctima se fue con un amigo a recorrer y vio a los sospechosos ocultando las bicicletas sustraídas.

    Les robaron las bicicletas y siguieron a los ladrones para descubrir el lugar donde ocultaron los rodados

    Por Alfonso Godoy
    En la video llamadas de Whatsapp el sujeto perpetró la estafa engañando a la mujer y hacerla seguir pasos para transferir el dinero de sus cuentas bancarias.

    Una enfermera fue víctima de una estafa telefónica y la despojaron de más de 800 mil pesos de sus cuentas

    El arrebato ocurrió en la vía pública.

    Motochorro: le robaron el bolso del canasto de la bicicleta a una mujer en el barrio Martín Illia

    Las amenazas del vendedor ambulante fueron porque el empresario le pidió que no incomodara a los clientes.

    Un empresario denunció amenazas de un trapito frente a su estación de servicio

    Policía: Crearon dos nuevas categorías por las horas extra en los eventos masivos

    Policía: Crearon dos nuevas categorías por las horas extra en los eventos masivos