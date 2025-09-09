Les robaron las bicicletas y siguieron a los ladrones para descubrir el lugar donde ocultaron los rodados

La víctima se fue con un amigo a recorrer y vio a los sospechosos ocultando las bicicletas sustraídas.

El robo de dos bicicletas a los integrantes de una pareja avanzó por el propio involucramiento de las personas damnificadas al recorrer las inmediaciones de donde sufrieron el atraco para individualizar el lugar donde ocultaron los rodados sustraídos recientemente en el barrio Acevedo.

Una pareja que había sido asaltada por tres delincuentes en la vía pública logró aportar datos claves que permitieron a la Policía orientar la investigación hacia el lugar donde los rodados robados habrían sido ocultados . La fiscalía sigue las pistas para dar con los ladrones.

El hecho ocurrió el domingo 31 de agosto, cuando una mujer de 33 años y su pareja circulaban en bicicleta por la intersección de las calles Carnevale y Merlino, en el barrio Acevedo . En ese momento fueron interceptados por tres hombres vestidos de oscuro y con los rostros semicubiertos, quienes los amenazaron de muerte si no entregaban los rodados.

Ante la violencia de la intimidación, las víctimas cedieron las bicicletas, mientras los ladrones escapaban con rumbo desconocido. La denuncia fue radicada en sede policial y se inició una causa caratulada como “Robo en poblado y en banda”, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra.

Lo que marcó un giro en la pesquisa fue la iniciativa del hombre, que días después del atraco decidió recorrer la zona junto a un amigo en busca de alguna pista. En horas de la madrugada del 6 de septiembre, al circular por la calle Carnevale y Río de Janeiro, observó a dos sujetos ingresar por un pasillo a mitad de cuadra llevando las bicicletas que reconoció de inmediato como las suyas.

Investigación orientada

Esa información fue aportada a los investigadores de la Comisaría Tercera y al Grupo Táctico Operativo (GTO), lo que permitió orientar las diligencias hacia ese punto. A partir de esos datos, la fiscalía dispuso la toma de testimoniales y otras medidas tendientes a esclarecer el hecho y recuperar los rodados.

Fuentes policiales indicaron que la investigación avanza con la hipótesis de que los autores del robo integran un grupo delictivo que opera en la zona con características de violencia, ya que no solo sustrajeron las bicicletas sino que también amenazaron con armas a las víctimas para lograr su cometido.

La pareja, por su parte, manifestó que el aporte realizado busca no solo recuperar lo sustraído sino también evitar que otros vecinos sufran ataques similares. La causa continúa abierta y se esperan resultados en los próximos días a partir de las nuevas medidas dispuestas por la justicia.