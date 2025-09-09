Una enfermera fue víctima de una estafa telefónica y la despojaron de más de 800 mil pesos de sus cuentas

En la video llamadas de Whatsapp el sujeto perpetró la estafa engañando a la mujer y hacerla seguir pasos para transferir el dinero de sus cuentas bancarias.

Una mujer de 51 años denunció haber sido engañada mediante una videollamada de Whatsapp por un supuesto operador de Mercado Libre . El delincuente la hizo realizar maniobras digitales que derivaron en el vaciamiento de sus cuentas bancarias y virtuales el fin de semana.

Motochorro: le robaron el bolso del canasto de la bicicleta a una mujer en el barrio Martín Illia

Les robaron las bicicletas y siguieron a los ladrones para descubrir el lugar donde ocultaron los rodados

El episodio ocurrió el sábado, pero la denuncia se formalizó en este lunes en la Comisaría Segunda de Pergamino . La damnificada relató que recibió una comunicación a su número particular desde el abonado 351-769-5258, en la que un hombre que se presentó como “Federico”, supuesto operador de la plataforma Mercado Libre, la contactó por videollamada.

Con un discurso convincente y utilizando palabras técnicas propias del comercio electrónico, el estafador logró que la mujer siguiera una serie de pasos desde su celular. Una vez obtenidos los accesos a sus aplicaciones, concretó transferencias y movimientos que derivaron en el vaciamiento de sus cuentas en Banco Provincia (DNI Cuenta) y en la billetera digital Mercado Pago.

La maniobra se completó con el retiro de una suma superior a 820.000 pesos, dinero que la víctima tenía ahorrado en ambas plataformas. La mujer, que se desempeña como enfermera , aseguró no haber advertido en ese momento el engaño debido al grado de persuasión del supuesto operador, que incluso mantuvo la videollamada para otorgarle una falsa sensación de confianza.

Estafa

La causa fue caratulada como “Defraudación informática” y quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 1, que se encuentra reuniendo elementos para dar con los responsables. Fuentes policiales señalaron que este tipo de maniobras delictivas se han multiplicado en los últimos meses en la región, aprovechando la masividad de las operaciones digitales y la vulnerabilidad de los usuarios frente a técnicas de manipulación psicológica.

En este caso, la mujer logró aportar el número telefónico desde el que fue contactada, dato que podría servir para rastrear la conexión o establecer vínculos con hechos similares registrados en otras jurisdicciones. La investigación se encuentra en pleno desarrollo y no se descartan pedidos de informes a las entidades financieras involucradas para determinar el recorrido del dinero sustraído.