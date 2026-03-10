martes 10 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Santiago Passaglia destacó el impacto económico de Expoagro y el movimiento que hay en la ciudad

    El intendente de San Nicolás remarcó que la muestra agroindustrial más importante de Latinoamérica atrae a más de 200.000 visitantes y genera trabajo.

    10 de marzo de 2026 - 13:00
    Santiago Passaglia, destacó el impacto que genera Expoagro en la ciudad y remarcó el movimiento económico que produce la megamuestra agroindustrial en distintos sectores locales.

    Santiago Passaglia, destacó el impacto que genera Expoagro en la ciudad y remarcó el movimiento económico que produce la megamuestra agroindustrial en distintos sectores locales.

    Google

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó el impacto económico y social que genera Expoagro en la ciudad y subrayó el movimiento que produce la megamuestra agroindustrial en distintos sectores. El evento, considerado el más importante de Latinoamérica en su tipo, convoca a cientos de empresas y miles de visitantes.

    Lee además
    La segunda semana de marzo tendrá condiciones climáticas mayormente estables en San Nicolás, justo cuando la ciudad recibe a miles de visitantes por el mega evento de Expoagro, que se realiza en el Autódromo de San Nicolás.

    Expoagro 2026 arranca en San Nicolás: la agenda completa de actividades del primer día
    Las dosis de vacunas antigripales 2026 ya llegaron a San Nicolás, y en las próximas horas, la municipalidad anunciará el cronograma de aplicación por grupos destinatarios en el marco de la campaña de vacunación 2026.

    San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

    Expoagro y su impacto en San Nicolás

    Passaglia señaló que la exposición agroindustrial se consolidó como uno de los eventos más relevantes del país y destacó la magnitud que adquiere cada año. “Estamos hablando de la exhibición de agroindustria más importante de Latinoamérica con más de 700 expositores y más de 200.000 personas que van a pasar estos cuatro días por la ciudad”, afirmó.

    El jefe comunal destacó además que la llegada de visitantes no solo posiciona a San Nicolás como sede de un evento internacional, sino que también impulsa la actividad económica en distintos rubros vinculados al turismo y los servicios.

    Trabajo y oportunidades durante la megamuestra

    El intendente explicó que el movimiento económico comienza incluso antes de que se abran las puertas de la exposición, con el armado de los stands, la logística y la preparación del predio.

    “Desde el armado de las exposiciones hasta promociones, hotelería o alquileres temporarios, son muchísimas las oportunidades que se generan en la ciudad a partir de esta exhibición”, indicó.

    También destacó el trabajo que realizan empresas y proveedores locales, así como jóvenes que participan en tareas de promoción o servicios vinculados a la organización del evento.

    Servicios, alquileres y mayor visibilidad para la ciudad

    Passaglia señaló que el impacto económico de Expoagro alcanza a diversos sectores, incluso a aquellos que muchas veces pasan desapercibidos. Según explicó, existen proveedores locales que participan con servicios como lavandería, talleres o logística.

    El intendente también mencionó que muchas familias aprovechan la llegada de visitantes para alquilar sus viviendas durante los días que dura la muestra, lo que genera ingresos adicionales para los vecinos.

    Además, remarcó la visibilidad que el evento otorga a la ciudad, con la presencia habitual de autoridades nacionales y provinciales que visitan el predio cada año.

    En ese marco, confirmó que el acto de apertura oficial se realizará este martes a las 9 de la mañana con el tradicional corte de cinta, instancia en la que adelantó que hablará sobre el modelo de gestión local, el trabajo, la industria y la situación económica actual.

    Embed - Diario EL NORTE on Instagram: "Santiago Passaglia destacó el impacto de Expoagro en San Nicolás y el movimiento económico que genera en la ciudad El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó el impacto que genera Expoagro en la ciudad y remarcó el movimiento económico que produce la megamuestra agroindustrial en distintos sectores locales. “Un año más dando la bienvenida a nuestra ciudad, a tantas personas que nos vienen a visitar. Bueno, y la importancia que tiene, por supuesto, para nuestra ciudad, para San Nicolás. Estamos hablando de la exhibición de agroindustria más importante de Latinoamérica con más de 700 expositores, más de 200.000 personas que van a pasar estos 4 días por la ciudad”, afirmó. El jefe comunal también señaló que el evento genera trabajo y oportunidades en diferentes rubros durante los días previos y durante el desarrollo de la exposición. “Por supuesto es importante todo el trabajo y todas las oportunidades que se generan en San Nicolás. Estos días van a ver desde lo que fue el armado de las exposiciones, los talleres, la verdad que gente trabajando en el lugar, en promociones, hotelería, casas quinta que se alquilan. La verdad que son muchísimas las oportunidades que se generan en la ciudad a partir de esta exhibición”, indicó."
    View this post on Instagram

    Temas
    Seguí leyendo

    Expoagro 2026 arranca en San Nicolás: la agenda completa de actividades del primer día

    San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición

    San Nicolás: Red Mujeres Rurales presentará su plan estratégico y una agenda clave en Expoagro 2026

    Expoagro 2026, desde San Nicolás, vuelve a poner al campo argentino en el centro de la escena

    Volcó un camión con bebidas tras despistar en la ruta 188 a la altura de Peña

    Capacitaron a cooperadoras escolares de San Nicolás y Ramallo para fortalecer su gestión institucional

    San Nicolás: El gigante BlackRock compró AES y toma control de activos energéticos clave en Argentina

    San Nicolás: Passaglia abrió el 117° período de sesiones del Concejo Deliberante y defendió su gestión

    Nuevo aumento de Vercelli: San Nicolás tiene el quinto boleto más caro bonaerense

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La segunda semana de marzo tendrá condiciones climáticas mayormente estables en San Nicolás, justo cuando la ciudad recibe a miles de visitantes por el mega evento de Expoagro, que se realiza en el Autódromo de San Nicolás.

    Expoagro 2026 arranca en San Nicolás: la agenda completa de actividades del primer día

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto Automotor 2026,

    Atención: Arba recuerda que este martes vence el Impuesto Automotor y se puede pagar con descuento
    Santiago Passaglia, destacó el impacto que genera Expoagro en la ciudad y remarcó el movimiento económico que produce la megamuestra agroindustrial en distintos sectores locales.

    San Nicolás: Santiago Passaglia destacó el impacto económico de Expoagro y el movimiento que hay en la ciudad

    Con su inconfundible bicicleta y sus cascos temáticos creados por él mismo, el Colo Orlando se convirtió con los años en uno de los personajes más queridos y reconocibles de Pergamino.
    Pergamino

    Homenaje al Colo Orlando en el Centro de Jubilados y Pensionados Centenario

    Un foro reciente de proyección turística reveló el interés identitario de los zarateños por el 2×4. El viernes 20 será una noche “netamente de tango” con el Negro Falótico y el cierre estelar de Adriana Varela.

    Zárate celebrará su 172° aniversario con tango, chamamé y música popular en tres jornadas

    El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza, conformado por Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, elevó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro para la implementación del programa Jóvenes Legislando. 

    San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios