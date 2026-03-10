San Nicolás: Santiago Passaglia destacó el impacto económico de Expoagro y el movimiento que hay en la ciudad

Santiago Passaglia, destacó el impacto que genera Expoagro en la ciudad y remarcó el movimiento económico que produce la megamuestra agroindustrial en distintos sectores locales.

El intendente de San Nicolás , Santiago Passaglia , destacó el impacto económico y social que genera Expoagro en la ciudad y subrayó el movimiento que produce la megamuestra agroindustrial en distintos sectores. El evento, considerado el más importante de Latinoamérica en su tipo, convoca a cientos de empresas y miles de visitantes.

Passaglia señaló que la exposición agroindustrial se consolidó como uno de los eventos más relevantes del país y destacó la magnitud que adquiere cada año. “Estamos hablando de la exhibición de agroindustria más importante de Latinoamérica con más de 700 expositores y más de 200.000 personas que van a pasar estos cuatro días por la ciudad”, afirmó.

El jefe comunal destacó además que la llegada de visitantes no solo posiciona a San Nicolás como sede de un evento internacional, sino que también impulsa la actividad económica en distintos rubros vinculados al turismo y los servicios.

El intendente explicó que el movimiento económico comienza incluso antes de que se abran las puertas de la exposición, con el armado de los stands, la logística y la preparación del predio.

“Desde el armado de las exposiciones hasta promociones, hotelería o alquileres temporarios, son muchísimas las oportunidades que se generan en la ciudad a partir de esta exhibición”, indicó.

También destacó el trabajo que realizan empresas y proveedores locales, así como jóvenes que participan en tareas de promoción o servicios vinculados a la organización del evento.

Servicios, alquileres y mayor visibilidad para la ciudad

Passaglia señaló que el impacto económico de Expoagro alcanza a diversos sectores, incluso a aquellos que muchas veces pasan desapercibidos. Según explicó, existen proveedores locales que participan con servicios como lavandería, talleres o logística.

El intendente también mencionó que muchas familias aprovechan la llegada de visitantes para alquilar sus viviendas durante los días que dura la muestra, lo que genera ingresos adicionales para los vecinos.

Además, remarcó la visibilidad que el evento otorga a la ciudad, con la presencia habitual de autoridades nacionales y provinciales que visitan el predio cada año.

En ese marco, confirmó que el acto de apertura oficial se realizará este martes a las 9 de la mañana con el tradicional corte de cinta, instancia en la que adelantó que hablará sobre el modelo de gestión local, el trabajo, la industria y la situación económica actual.