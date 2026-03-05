jueves 05 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Passaglia abrió el 117° período de sesiones del Concejo Deliberante y defendió su gestión

    En San Nicolás se inauguró un nuevo período legislativo con un discurso centrado en salud, seguridad y obras. El oficialismo tendrá mayoría en el Concejo.

    5 de marzo de 2026 - 08:32
    Este jueves 5 de marzo se pondrá en marcha el 117° período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, en un acto que marcará el inicio formal de la actividad legislativa 2026.

    Este jueves 5 de marzo se pondrá en marcha el 117° período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, en un acto que marcará el inicio formal de la actividad legislativa 2026.

    Opinando San Nicolás

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, encabezó este jueves la apertura del 117º período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás. Durante el acto institucional, el jefe comunal repasó los principales ejes de su gestión y delineó los objetivos políticos y de gestión para 2026.

    Lee además
    Desde las 00:00 horas de este miércoles, comenzó a regir el nuevo aumento cercano a los $100 que la empresa Vercelli Hnos S.A. —prestadora del servicio de transporte público— impuso en la tarifa plana de todos los recorridos que sus colectivos hacen en el Partido de San Nicolás.

    Nuevo aumento de Vercelli: San Nicolás tiene el quinto boleto más caro bonaerense
    Douglas Haig busca consolidar su funcionamiento: el viernes tendrá su sexto amistoso.

    Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

    Un Concejo Deliberante con mayoría oficialista

    La ceremonia se realizó en el recinto del Concejo Deliberante, donde concejales y concejalas volvieron a ocupar sus bancas para dar inicio formal al trabajo legislativo del año. El acto marcó el comienzo de las sesiones ordinarias y el funcionamiento de las comisiones, además de establecer el calendario regular de reuniones.

    En este nuevo período legislativo, el oficialismo local tendrá una posición predominante. El bloque Hechos contará con 10 de las 20 bancas del cuerpo, consolidándose como la fuerza mayoritaria dentro del deliberativo.

    La oposición peronista, bajo la denominación Fuerza Patria, estará integrada por seis concejales. El sector libertario, en tanto, tendrá cuatro representantes pero divididos en dos bloques diferentes, reflejando la fragmentación política dentro de ese espacio.

    La nueva composición política del Concejo

    El bloque oficialista Hechos estará presidido por María Celeste López e integrado además por Daniel Luchelli, Walter Montenegro, Paula Candia, Carlos Maldonado, Natalia Spilere, Malena Albert, Mónica Albarenque, Silvana Maldonado y Ariel Magariños.

    En la oposición peronista, el bloque Fuerza Patria será encabezado por Cecilia Comerio y contará con Belén Mozzicafredo, Pablo Del Litto, Vanesa Vargas, Danilo Petroni y María Isabel Mancini.

    Por su parte, los concejales vinculados a La Libertad Avanza quedaron divididos en dos bloques. Por un lado funcionará el espacio integrado por Lucas Lucero y Maciel Deatriz, mientras que el bloque Alianza La Libertad Avanza estará conformado por Federico Chouhy y Mariana Aseff, quien ejercerá la presidencia del sector.

    Passaglia destacó salud, seguridad y obras públicas

    Durante su mensaje ante el cuerpo legislativo, Passaglia hizo un repaso de las principales políticas implementadas por su gestión y adelantó algunas de las prioridades para los próximos meses.

    Uno de los ejes centrales fue el sistema de salud municipal. El intendente aseguró que el objetivo es contar con “un centro de salud en cada zona de la ciudad” y anticipó que en los próximos meses comenzará a funcionar el hospital de la zona sur. En ese marco, destacó el desarrollo del Seguro Médico como una herramienta para mejorar la atención de los vecinos.

    También dedicó parte de su discurso a la seguridad, señalando las inversiones realizadas por el municipio para fortalecer la prevención y el control en la ciudad. En ese punto, mencionó las responsabilidades que corresponden al gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof.

    En materia urbana, el intendente remarcó el desarrollo de espacios públicos y obras de infraestructura. Según señaló, más del 80% de San Nicolás ya se encuentra pavimentado y la red de cloacas alcanza el 98% de cobertura. Además, destacó el avance del recambio de luminarias por tecnología LED, una medida que —según explicó— busca mejorar la eficiencia energética y reducir costos.

    Passaglia concluyó su intervención resaltando que las obras se financian con recursos municipales y reafirmó su intención de continuar con el proceso de transformación urbana de la ciudad durante el nuevo período de gobierno.

    Temas
    Seguí leyendo

    Nuevo aumento de Vercelli: San Nicolás tiene el quinto boleto más caro bonaerense

    Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

    San Nicolás tendrá un otoño con temperaturas más cálidas de lo habitual

    San Nicolás: Manuel Passaglia cruzó a Baradel y Kicillof por el paro que frenó el inicio de clases

    Expoagro 2026: San Nicolás ya tiene ocupación hotelera plena y alquileres al 80%

    San Nicolás: Llenar un tanque de 60 litros con nafta súper ya supera los $100.000 tras el nuevo aumento

    UOM San Nicolás vota la continuidad de Naldo Brunelli al frente del gremio metalúrgico

    Avanza la refuncionalización del centro de San Nicolás: habilitan Pellegrini y siguen las obras en Rivadavia

    San Nicolás: Vuelven las frecuencias habituales del transporte público por el inicio de clases

    Restaurantes de San Nicolás: el efectivo vuelve a competir con las tarjetas por los descuentos

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este jueves 5 de marzo se pondrá en marcha el 117° período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, en un acto que marcará el inicio formal de la actividad legislativa 2026.

    San Nicolás: Passaglia abrió el 117° período de sesiones del Concejo Deliberante y defendió su gestión
    Ariel Rey, presidente del bloque San Pedro Puede (el único que no se sumó a la comitiva que fue a buscar al mandatario comunal hasta su despacho) sostuvo que el discurso fue político, desconectado absolutamente de la población de San Pedro.

    San Pedro: Rey criticó el discurso de Salazar y afirmó que "está desconectado de las necesidades de la ciudad"

    Podcast del 5 de marzo de 2026

    Podcast del 5 de marzo de 2026

    Joaquín Debeljuh acelera en territorio sanjuanino: se subió a la punta en la general del SARR.

    Joaquín Debeljuh se llevó otra etapa y saltó a la punta del SARR

    El Municipio de Baradero informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para participar del Programa de Formación y Prácticas Profesionalizantes Turismo Joven y Memoria.

    Turismo Joven y Memoria: Baradero abrió la inscripción al programa de formación 2026