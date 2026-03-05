San Nicolás: Passaglia abrió el 117° período de sesiones del Concejo Deliberante y defendió su gestión

Este jueves 5 de marzo se pondrá en marcha el 117° período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, en un acto que marcará el inicio formal de la actividad legislativa 2026.

El intendente de San Nicolás , Santiago Passaglia , encabezó este jueves la apertura del 117º período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás. Durante el acto institucional, el jefe comunal repasó los principales ejes de su gestión y delineó los objetivos políticos y de gestión para 2026.

La ceremonia se realizó en el recinto del Concejo Deliberante, donde concejales y concejalas volvieron a ocupar sus bancas para dar inicio formal al trabajo legislativo del año. El acto marcó el comienzo de las sesiones ordinarias y el funcionamiento de las comisiones, además de establecer el calendario regular de reuniones.

En este nuevo período legislativo, el oficialismo local tendrá una posición predominante. El bloque Hechos contará con 10 de las 20 bancas del cuerpo, consolidándose como la fuerza mayoritaria dentro del deliberativo.

La oposición peronista, bajo la denominación Fuerza Patria, estará integrada por seis concejales. El sector libertario, en tanto, tendrá cuatro representantes pero divididos en dos bloques diferentes, reflejando la fragmentación política dentro de ese espacio.

La nueva composición política del Concejo

El bloque oficialista Hechos estará presidido por María Celeste López e integrado además por Daniel Luchelli, Walter Montenegro, Paula Candia, Carlos Maldonado, Natalia Spilere, Malena Albert, Mónica Albarenque, Silvana Maldonado y Ariel Magariños.

En la oposición peronista, el bloque Fuerza Patria será encabezado por Cecilia Comerio y contará con Belén Mozzicafredo, Pablo Del Litto, Vanesa Vargas, Danilo Petroni y María Isabel Mancini.

Por su parte, los concejales vinculados a La Libertad Avanza quedaron divididos en dos bloques. Por un lado funcionará el espacio integrado por Lucas Lucero y Maciel Deatriz, mientras que el bloque Alianza La Libertad Avanza estará conformado por Federico Chouhy y Mariana Aseff, quien ejercerá la presidencia del sector.

Passaglia destacó salud, seguridad y obras públicas

Durante su mensaje ante el cuerpo legislativo, Passaglia hizo un repaso de las principales políticas implementadas por su gestión y adelantó algunas de las prioridades para los próximos meses.

Uno de los ejes centrales fue el sistema de salud municipal. El intendente aseguró que el objetivo es contar con “un centro de salud en cada zona de la ciudad” y anticipó que en los próximos meses comenzará a funcionar el hospital de la zona sur. En ese marco, destacó el desarrollo del Seguro Médico como una herramienta para mejorar la atención de los vecinos.

También dedicó parte de su discurso a la seguridad, señalando las inversiones realizadas por el municipio para fortalecer la prevención y el control en la ciudad. En ese punto, mencionó las responsabilidades que corresponden al gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof.

En materia urbana, el intendente remarcó el desarrollo de espacios públicos y obras de infraestructura. Según señaló, más del 80% de San Nicolás ya se encuentra pavimentado y la red de cloacas alcanza el 98% de cobertura. Además, destacó el avance del recambio de luminarias por tecnología LED, una medida que —según explicó— busca mejorar la eficiencia energética y reducir costos.

Passaglia concluyó su intervención resaltando que las obras se financian con recursos municipales y reafirmó su intención de continuar con el proceso de transformación urbana de la ciudad durante el nuevo período de gobierno.