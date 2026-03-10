Nuevo espacio para la solidaridad en Pergamino: Corazones en Acción inauguró su lugar en la Terminal

Para Corazones en Acción, contar con un espacio en un lugar tan transitado como la Terminal permitirá que más personas conozcan la propuesta y se sumen con donaciones o colaboraciones.

La ciudad de Pergamino sumó un nuevo espacio dedicado a la solidaridad y al acompañamiento de quienes atraviesan situaciones difíciles de salud. En la Terminal de Ómnibus quedó inaugurado el nuevo punto de la organización Corazones en Acción , una ONG que desde hace años trabaja confeccionando pelucas de cabello natural para pacientes oncológicos.

Los cambios en la VTV no llegan a Pergamino: cómo siguen los plazos para hacerla

Pergamino: la Ruta 188 suma cuatro nuevos peajes, uno de ellos en J. A. de la Peña

El acto contó con la presencia de integrantes de la organización, autoridades municipales y vecinos que se acercaron para acompañar este momento tan significativo para el grupo de voluntarias que impulsa la iniciativa.

Desde ahora, el espacio permitirá visibilizar el trabajo que realizan, recibir donaciones de cabello y acercar información a la comunidad sobre una tarea que, con paciencia, dedicación y sensibilidad, brinda contención a niñas y mujeres que atraviesan tratamientos oncológicos.

La Municipalidad de Pergamino acompañó la inauguración del lugar, que fue cedido dentro de la Terminal para que la ONG pueda continuar desarrollando y difundiendo su labor solidaria.

Durante el encuentro, el intendente Javier Martínez destacó el valor de estas iniciativas comunitarias y el compromiso de quienes las impulsan.

“Pergamino es una ciudad solidaria y Corazones en Acción es un claro ejemplo de eso. Dedican tiempo, esfuerzo y recursos a gestos que muchas veces nadie les pide, pero que nacen desde el corazón, siempre pensando en el bienestar del otro”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, remarcó la importancia de que el Municipio acompañe este tipo de propuestas que fortalecen el entramado social de la ciudad.

Pelucas solidarias

La organización está integrada principalmente por mujeres voluntarias que dedican su tiempo a recolectar cabello y a confeccionar pelucas que luego son entregadas de manera gratuita a pacientes oncológicos.

El trabajo, que demanda muchas horas de dedicación artesanal, tiene un fuerte impacto emocional en quienes reciben las pelucas, ya que contribuye a recuperar la autoestima y a atravesar con mayor fortaleza el proceso de la enfermedad.

En ese sentido, contar con un espacio en un lugar tan transitado como la Terminal permitirá que más personas conozcan la propuesta y se sumen con donaciones o colaboraciones.

Para las integrantes de la ONG, cada peluca representa mucho más que un objeto: es un gesto de acompañamiento, de empatía y de cercanía hacia quienes están atravesando un momento complejo de sus vidas.

Sede Corazones en Acción El espacio cedido por el Municipio de Pergamino se emplaza en la Terminal de Omnibus. PERGAMINO AL DIA

El origen de la iniciativa

Corazones en Acción nació en Pergamino en 2018 con el objetivo de confeccionar pelucas de cabello natural para personas que lo necesitan, en un contexto donde la ciudad y la región no contaban con un banco de pelucas.

Rita Brescia, presidenta de la organización, representa hoy a un grupo de mujeres que hicieron de la solidaridad una práctica cotidiana.

“Quienes integran Corazones en Acción son mujeres solidarias que dedican su tiempo, sus manos y su capacidad por el bien del otro. Que saben ponerse en el lugar del otro. Todas tienen como denominador común la empatía”, expresó.

El primer paso de este proyecto se dio en diciembre de 2018, cuando se realizó un taller de confección de pelucas en el Club Argentino. Con el tiempo, la actividad continuó en el Rotary Club Pergamino y luego en el Club Centenario, a medida que la iniciativa iba creciendo y sumando voluntarias.

El surgimiento de la propuesta estuvo profundamente ligado a la historia de Sabrina Parmucci, una joven pergaminense que atravesaba un tratamiento oncológico y que, ante la ausencia de este tipo de iniciativas en la ciudad, decidió donar su cabello en Baradero.

En ese momento, en Pergamino no existía un espacio que confeccionara pelucas para pacientes oncológicos o personas con alopecia. Incluso cuando se recolectaba cabello, debía enviarse a otras localidades como 9 de Julio o Arrecifes.

A partir de esa experiencia, Sabrina se contactó con Rita Brescia, quien por entonces juntaba cabello en la verdulería de su propiedad y lo enviaba a 9 de Julio. Juntas comenzaron a impulsar la idea de crear un espacio similar en Pergamino.

Para concretarlo, se comunicaron con Rita Fournier, referente de Pelucas Solidarias, a quien invitaron a brindar un curso para aprender la técnica de confección.

Ese fue el punto de partida de un camino que, con el paso del tiempo, fue creciendo gracias al compromiso de muchas mujeres que decidieron sumarse a la causa.

Lamentablemente, Sabrina Parmucci falleció en julio de 2019, pero su historia y su impulso solidario quedaron profundamente ligados al origen de la organización.

Un camino de crecimiento colectivo

Con el correr de los años, el grupo inicial se consolidó, se sumaron colaboradoras y también comenzaron a llegar donaciones que permitieron fortalecer el trabajo.

Ante ese crecimiento, las integrantes de la ONG decidieron alquilar un espacio propio para poder trabajar con mayor continuidad. Durante algunos años funcionaron en un local ubicado en avenida Illia 1792, desde donde continuaron confeccionando pelucas y acompañando a pacientes.

Con la inauguración de este nuevo espacio en la Terminal de Ómnibus, la organización suma un nuevo paso en su camino solidario.

El lugar no solo permitirá continuar con la difusión de la iniciativa, sino también facilitar la recepción de donaciones de cabello y acercar a más personas a una causa que nació del compromiso y la empatía.

En tiempos donde muchas veces predominan las noticias difíciles, el trabajo de Corazones en Acción recuerda que los gestos solidarios siguen teniendo un enorme valor. Y que, detrás de cada peluca confeccionada con paciencia y dedicación, hay una red de manos y corazones que eligen acompañar a quienes más lo necesitan.