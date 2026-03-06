viernes 06 de marzo de 2026
    • Volcó un camión con bebidas tras despistar en la ruta 188 a la altura de Peña

    Un camión Iveco que transportaba bebidas despistó y volcó en la ruta 188, a la altura de Juan Andrés de la Peña. El conductor fue asistido por el SAME.

    6 de marzo de 2026 - 17:50
    El camión volcó en medio de una lluvia intensa.

    El camión volcó en medio de una lluvia intensa.

    LA OPINION
    Un camión que transportaba bebidas despistó y volcó durante la mañana de este viernes en la ruta nacional 188, a la altura de la localidad de Juan Andrés de la Peña, en el partido de Pergamino. El conductor, un hombre de 38 años oriundo de San Nicolás, fue asistido en el lugar por personal del SAME, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

    El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8:40 en el sector conocido como la curva de Peña, cuando el transporte circulaba por la ruta 188 en sentido San Nicolás–Pergamino. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y el camión terminó despistando y volcando sobre la banquina.

    Mercadería desparramada en la banquina de la ruta 188

    El vehículo involucrado es un camión Iveco dominio AE791LR, que transportaba una carga de bebidas. Tras el vuelco, la mercadería quedó dentro del transporte y parte de la carga debió ser reorganizada mientras se aguardaba la llegada de otro camión para realizar el transbordo.

    El conductor, identificado como un hombre de 38 años domiciliado en la ciudad de San Nicolás, fue evaluado en el lugar por personal del SAME, que acudió con la unidad N° 5. La médica que intervino constató que el transportista no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

    En el lugar trabajaron efectivos del destacamento policial de Juan Andrés de la Peña, dependiente de la Comisaría Tercera de Pergamino, quienes asistieron en la organización del tránsito y en las tareas de prevención mientras se realizaban las primeras actuaciones.

    A pesar de la magnitud del vuelco, la circulación vehicular en la ruta nacional 188 no debió ser interrumpida. Las autoridades indicaron que el camión quedó fuera de la calzada y que el tránsito se mantuvo habilitado, aunque con precaución en ese sector.

    Durante la mañana continuaban las tareas para retirar el transporte y trasladar la carga a otro camión, con el objetivo de liberar completamente la zona y normalizar la situación en ese tramo de la ruta.

