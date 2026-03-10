Martín de la Costa compitió en el inicio del Circuito Nacional de tenis de mesa adaptado

El pergaminense Martín de la Costa junto a Gabriel Copola, quien representó al país cuatro veces en Juegos Paralímpicos.

El pergaminense Martín de la Costa participó el domingo en la primera fecha del Circuito Nacional de Tenis de Mesa Adaptado 2026 , competencia organizada por la Fatema , la Federación Argentina de la disciplina y disputada en el Club CeDiMa de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza.

El certamen reunió a varios de los mejores exponentes del país en esta disciplina, entre ellos integrantes de la selección argentina y deportistas con experiencia internacional, lo que elevó el nivel competitivo de la jornada y convirtió al evento en un importante punto de referencia para el calendario nacional.

En ese contexto, De la Costa -quien representa al Club Banco Provincia de Pergamino - tuvo una actuación destacada. En Segunda Categoría logró avanzar hasta los cuartos de final , instancia a la que llegó tras mostrar solidez en su juego y regularidad a lo largo de los distintos partidos. Su desempeño fue uno de los aspectos positivos de la jornada, especialmente teniendo en cuenta el nivel de los competidores presentes y la exigencia que caracteriza a este circuito nacional.

Además de su participación en Segunda Categoría, el pergaminense también compitió en Primera , donde tuvo la posibilidad de enfrentarse a jugadores de la selección argentina. En esos encuentros, se cruzó ante Gabriel Copola , cuatro veces paralímpico (Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024) y actual número 1 de la Argentina en su categoría. Para De la Costa, este tipo de partidos representa una oportunidad importante de sumar experiencia y medirse con referentes de la disciplina.

Durante el torneo, varios jugadores destacaron la evolución que mostró el pergaminense en su nivel de juego respecto a presentaciones anteriores, valorando especialmente su solidez y crecimiento competitivo.

El tenis de mesa crece en el Club Banco Provincia

El desarrollo del tenis de mesa en Pergamino atraviesa un momento de crecimiento sostenido como ocurre en el Club Banco Provincia, institución que se ha consolidado como uno de los impulsores.

A pesar de tratarse de un proyecto relativamente reciente (solo tres meses), la actividad ha logrado reunir a un número importante de jugadores y generar una estructura que permite entrenar y competir con regularidad en torneos regionales, provinciales y nacionales. Desde el club destacan que el crecimiento se apoya en la constancia de los entrenamientos, el compromiso de los deportistas y el trabajo organizativo que permite sostener la actividad y ampliar su alcance.

"El crecimiento del tenis de mesa en Banco no es casualidad. La dedicación de sus deportistas y el compromiso de la subcomisión han generado un ambiente propicio para que tanto jóvenes como jugadores de categorías superiores encuentren su mejor nivel", resaltaron desde el Club Banco Provincia.

En los últimos torneos, el desempeño de los representantes pergaminenses ha sido destacado, logrando podios en categorías competitivas y demostrando una evolución técnica que marca el buen camino. Este impulso no solo posiciona al club, sino que mantiene a Pergamino en el mapa nacional de la disciplina.