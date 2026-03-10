Ramallo: vecinos aportaron ideas para la remodelación de la Plaza José María Bustos

El municipio de Ramallo realizó un encuentro con vecinos para recoger propuestas destinadas a la futura remodelación de la Plaza José María Bustos, el principal espacio público de la ciudad.

El municipio de Ramallo realizó un encuentro abierto con vecinos para debatir propuestas destinadas a la futura remodelación de la Plaza José María Bustos. La actividad buscó generar un espacio de participación ciudadana para sumar ideas que serán analizadas en el diseño del proyecto de intervención del principal espacio público de la ciudad .

Ramallo será sede de los Juegos Universitarios de Playa con más de 500 competidores

Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector

La reunión contó con la presencia de funcionarios del gobierno local, profesionales del área de Obras Públicas y vecinos de la comunidad. Durante el inicio del encuentro, el intendente Mauro Poletti explicó los objetivos de la convocatoria y destacó la importancia de incorporar la mirada de los ciudadanos en la planificación de los espacios públicos.

El jefe comunal señaló que la iniciativa busca abrir el proceso de diseño a la comunidad para que las decisiones sobre la plaza reflejen las necesidades y expectativas de quienes utilizan el espacio a diario.

“Vamos a comenzar a trabajar en los próximos meses en la intervención de la Plaza José María Bustos y queremos abrir el juego a la comunidad para que entre todos podamos definir el proyecto a llevar adelante”, expresó Poletti ante los asistentes.

Las propuestas de los vecinos para mejorar la plaza

Luego de la presentación inicial se desarrolló una ronda de intercambio entre vecinos y autoridades. Durante el diálogo, los participantes compartieron diversas propuestas orientadas a mejorar la infraestructura y el uso del espacio público.

Las ideas fueron registradas por el secretario de Obras Públicas, Leandro Torri, quien las fue anotando para su posterior análisis dentro del proyecto de remodelación.

Entre las principales sugerencias surgidas durante el encuentro se mencionaron la construcción de baños públicos, la incorporación de nuevas áreas de juegos infantiles, tareas de forestación y mantenimiento del arbolado, además de la reparación de baldosas y senderos deteriorados.

También se planteó la necesidad de reforzar la iluminación del predio para mejorar la seguridad durante la noche, así como la instalación de bebederos tanto para personas como para mascotas.

El plan del municipio para modernizar el espacio público

Desde el municipio indicaron que todas las propuestas recogidas durante la jornada serán consideradas en el anteproyecto que elaborarán arquitectos del área de Obras Públicas junto a profesionales convocados para el desarrollo de la iniciativa.

La intervención de la Plaza José María Bustos se enmarca dentro de una serie de proyectos impulsados por el gobierno local para mejorar los espacios públicos y generar ámbitos de recreación, encuentro y esparcimiento para la comunidad.

En ese sentido, desde la gestión municipal destacaron que la participación ciudadana permite construir proyectos consensuados y acordes a las necesidades de los vecinos.

La Plaza José María Bustos es uno de los principales puntos de encuentro de Ramallo, por lo que su remodelación apunta a modernizar sus instalaciones, mejorar su infraestructura y fortalecer su rol como espacio social y cultural central para la ciudad.