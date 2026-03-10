Expoagro 2026 arranca en San Nicolás: la agenda completa de actividades del primer día

La segunda semana de marzo tendrá condiciones climáticas mayormente estables en San Nicolás, justo cuando la ciudad recibe a miles de visitantes por el mega evento de Expoagro, que se realiza en el Autódromo de San Nicolás.

Este martes 10 de marzo comienza una nueva edición de Expoagro en el predio ferial y autódromo de San Nicolás . Desde temprano, productores, empresarios y especialistas del sector agroindustrial participarán de una jornada cargada de demostraciones tecnológicas, conferencias y remates ganaderos que marcarán el inicio de cuatro días intensos para el campo argentino .

Uno de los espacios que concentrará gran parte de la atención durante la primera jornada será el Tecnódromo, donde se exhibirá tecnología aplicada al agro con demostraciones dinámicas.

Entre las actividades destacadas se encuentran la presentación “Evolución de las Máquinas. 20 años potenciando la maquinaria agrícola en Expoagro” a las 11:00, seguida del test drive de tractores Valtra al mediodía. Por la tarde se desarrollará “El Show de la Tecnología”, una exhibición que combina innovación y maquinaria en funcionamiento.

También se realizarán presentaciones técnicas sobre pulverización selectiva con drones y una clínica de siembra coordinada por especialistas del INTA y empresas del sector.

Charlas y debates sobre el futuro del agro

La agenda de auditorios incluirá durante toda la jornada conferencias sobre producción, economía y tecnología aplicada al campo.

En el Auditorio Agronegocios CREA se abordarán temas vinculados a inversión y escenario económico, con exposiciones de economistas y analistas del sector. Además, se anunciarán líneas de crédito destinadas al sector ganadero.

En paralelo, el Auditorio AgTech John Deere ofrecerá charlas sobre innovación tecnológica, sustentabilidad, conectividad y eficiencia productiva en la cadena agroindustrial, con la participación de especialistas de empresas tecnológicas, universidades y compañías del sector alimentario.

Ganadería, remates y actividades institucionales

La actividad ganadera también tendrá un rol destacado en la jornada inicial. En la carpa de remates del IPCVA se realizará desde las 9:00 un remate televisado a cargo de Colombo y Magliano.

A lo largo del día también habrá presentaciones sobre mejoramiento genético, trazabilidad de la carne argentina y oportunidades comerciales en mercados internacionales.

En otros espacios del predio se desarrollarán lanzamientos institucionales, conferencias de prensa de las principales cadenas agrícolas del país y paneles sobre clima, economía y perspectivas para la campaña 2026.

La primera jornada de Expoagro promete así una intensa agenda que combina tecnología, conocimiento y negocios, en el marco de la mayor exposición agroindustrial a cielo abierto de la Argentina.