    • Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición

    9 de marzo de 2026 - 13:07
    El Norte

    Luego de la apertura del período de sesiones ordinarias realizada por Santiago Passaglia, la semana pasada, este lunes comenzarán a reunirse las comisiones del Concejo Deliberante de San Nicolás. Estos espacios serán los encargados de analizar los proyectos antes de que lleguen al recinto, en un esquema que tendrá paridad entre oficialismo y oposición.

    Arranca el trabajo en comisiones del Concejo Deliberante

    El jueves pasado, durante el acto de apertura del 117º período de sesiones ordinarias, el intendente Santiago Passaglia dejó formalmente habilitado el año legislativo del Concejo Deliberante de San Nicolás. A partir de ese momento, el cuerpo comenzó a organizar el funcionamiento de las comisiones que analizan los expedientes antes de su tratamiento en el recinto.

    En este marco, desde este lunes se pondrán en marcha los primeros equipos de trabajo. Las comisiones son espacios clave dentro del funcionamiento legislativo, ya que allí se estudian los proyectos, se realizan modificaciones y se emiten dictámenes que luego son debatidos por el pleno de los concejales.

    Cómo se distribuyen las fuerzas políticas

    Durante este período legislativo, cada comisión estará integrada por ocho concejales. La composición será idéntica en todos los equipos: cuatro representantes del oficialismo y cuatro de la oposición.

    El bloque Hechos, alineado con la gestión del intendente Passaglia, contará con cuatro ediles en cada comisión. En tanto, la oposición estará representada por dos concejales de Fuerza Patria y un integrante por cada uno de los espacios libertarios: La Libertad Avanza y Alianza La Libertad Avanza.

    Este esquema garantiza un equilibrio en la discusión de los proyectos y obligará a consensos dentro de cada comisión para que las iniciativas avancen hacia el recinto.

    Las comisiones que comienzan a reunirse

    La primera comisión en iniciar su actividad será Presupuesto y Hacienda, que se reunirá todos los lunes a partir de las 8:30. Estará integrada por los oficialistas Silvana Maldonado, Natalia Spilere, Mónica Albarenque y Celeste López, junto a los opositores Pablo Del Litto y Belén Mozzicafredo (Fuerza Patria), Maciel Deatriz (LLA) y Federico Chouhy (ALLA).

    Luego, desde las 10:00, se reunirá la comisión de Salud, Infancias, Género, Mujeres y Diversidades, integrada por los oficialistas Walter Montenegro, Carlos Maldonado, López y Silvana Maldonado, y los opositores Vanesa Vargas y Danilo Petroni (Fuerza Patria), Deatriz (LLA) y Mariana Aseff (ALLA).

    La actividad del lunes cerrará con la comisión de Obras y Servicios Públicos, que sesionará a partir de las 11:00. Allí participarán los oficialistas Ariel Magariños, Silvana Maldonado, Paula Candia y Carlos Maldonado, junto con Del Litto y Mozzicafredo (Fuerza Patria), Deatriz (LLA) y Chouhy (ALLA).

    Las comisiones que se reúnen el martes

    El martes será el turno de otras tres comisiones. La primera en reunirse será Peticiones, desde las 8:30, con Albarenque, Malena Albert, Spilere y Candia por el oficialismo; y María Isabel Mancini, Cecilia Comerio (Fuerza Patria), Lucas Lucero (LLA) y Aseff (ALLA) por la oposición.

    A las 10:00 comenzará la comisión de Legislación General, integrada por los oficialistas Spilere, Magariños, Albert y Daniel Luchelli, junto con Del Litto y Vargas (Fuerza Patria), Lucero (LLA) y Chouhy (ALLA).

    Finalmente, desde las 11:00 se reunirá la comisión de Promoción y Desarrollo Sustentable, compuesta por Magariños, López, Albert y Albarenque por el oficialismo, y Mancini, Mozzicafredo (Fuerza Patria), Lucero (LLA) y Aseff (ALLA) por la oposición.

    En los primeros encuentros de cada comisión se procederá a definir sus autoridades, designando presidente, secretario y vocales, lo que permitirá formalizar el inicio del trabajo legislativo de este nuevo período.

