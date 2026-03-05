San Nicolás: El gigante BlackRock compró AES y toma control de activos energéticos clave en Argentina

Un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners (GIP), bajo el ala del gigante BlackRock, y el fondo sueco EQT, acordó la adquisición definitiva de AES Corporation.

El gigante financiero BlackRock, junto al fondo sueco EQT, acordó la compra de AES Corporation por unos u$s10.700 millones. La operación incluye activos estratégicos en Argentina , entre ellos la Central Térmica San Nicolás y el ciclo combinado AES Paraná , instalaciones que aportan energía al sistema eléctrico nacional.

El acuerdo fue concretado por un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners (GIP), firma que forma parte del ecosistema de inversiones de BlackRock. La transacción se pactó en aproximadamente u$s10.700 millones, aunque si se suma la deuda asumida el valor empresarial total asciende a unos u$s33.300 millones.

El movimiento se interpreta como una fuerte apuesta del capital financiero global por la infraestructura energética y tecnológica, especialmente en un contexto donde la demanda de electricidad crece impulsada por la digitalización, los centros de datos y la transición hacia nuevas fuentes de energía.

Según los comunicados oficiales difundidos por las compañías involucradas, el cierre definitivo de la operación se concretaría entre fines de 2026 y comienzos de 2027, una vez cumplidos los procesos regulatorios correspondientes en distintos países.

El impacto de la compra de AES en Argentina

AES mantiene una presencia relevante en el mercado energético argentino a través de AES Argentina, compañía que opera centrales de generación térmica e hidroeléctrica.

Si bien recientemente la empresa dejó de operar la central hidroeléctrica Alicurá tras perder la licitación frente a Edison Energía, continúa siendo uno de los actores importantes dentro de la matriz eléctrica nacional.

Con esta adquisición global, los activos que AES conserva en el país pasarán a integrarse a la estructura privada controlada por el consorcio encabezado por BlackRock, lo que implica un cambio en la gestión de parte de la infraestructura energética que abastece al sistema argentino.

Las centrales clave que operan en San Nicolás y la región

Entre los activos más relevantes que posee la compañía en el país se encuentra la Central Térmica San Nicolás, una de las instalaciones de generación eléctrica más importantes de la provincia de Buenos Aires.

A esto se suma el ciclo combinado AES Paraná, que en conjunto aportan una capacidad significativa al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la red que conecta la generación eléctrica con todo el territorio nacional.

Además, la empresa mantiene operaciones hidroeléctricas como Cabra Corral y El Tunal en la provincia de Salta, junto con la central de Ullum en San Juan. Esta cartera de activos posicionó en los últimos años a AES entre las cinco mayores generadoras de energía eléctrica del país, un rol que ahora quedará bajo el control del mayor fondo de inversión del mundo.