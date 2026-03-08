Expoagro 2026, desde San Nicolás, vuelve a poner al campo argentino en el centro de la escena

El próximo martes comenzará en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás una nueva edición de Expoagro , la megamuestra agroindustrial a cielo abierto que se extenderá hasta el viernes 13 inclusive y volverá a reunir a los principales actores de la producción, la tecnología, la maquinaria, las finanzas y la innovación vinculadas al agro argentino. En una edición especial, además, la exposición celebrará sus 20 años, consolidada ya como la gran vidriera nacional de los agronegocios.

La expectativa es alta. No sólo por el volumen que año tras año mueve la muestra, sino porque Expoagro se ha transformado en mucho más que una exposición de máquinas: hoy funciona como un termómetro del clima económico y productivo del sector, como escenario de lanzamientos estratégicos y como ámbito de encuentro entre empresas, productores, bancos, contratistas, startups, entidades técnicas y representantes públicos. La organización recuerda que en la edición 2025 asistieron más de 220.000 visitantes, participaron 700 expositores y se generaron más de 8.000 millones de dólares en solicitudes de crédito, números que explican por qué San Nicolás vuelve a ser, durante cuatro días, la llamada “capital nacional de los agronegocios”.

La muestra abrirá de martes a jueves de 8:30 a 18:30, mientras que el viernes 13 tendrá horario especial, de 8:30 a 15:00. El valor de la entrada general fue fijado en 30.000 pesos. También se informó que las personas con CUD ingresarán sin cargo junto a un acompañante, cuando así corresponda; que los residentes de San Nicolás podrán entrar gratis el viernes; y que el jueves habrá ingreso sin cargo para estudiantes de carreras afines que acrediten su condición.

En ese marco, uno de los ejes más fuertes volverá a ser el de los negocios. El financiamiento promete ocupar un lugar central en la edición 2026, en un contexto en el que la recuperación de inversiones, la renovación tecnológica y la planificación de la próxima campaña dependen en gran medida de las condiciones de crédito. Según informó Expoagro, participarán 12 entidades financieras públicas y privadas con promociones exclusivas, líneas en pesos y en dólares, tasas promocionales y herramientas adaptadas al ciclo productivo. Entre ellas estarán Banco Provincia como main sponsor, Banco Nación como sponsor, ICBC como sponsor internacional y Galicia como auspiciante, además de BBVA, Comafi, Credicoop, Banco de La Pampa, Macro, Nera, Banco Patagonia y Santander.

Esa fuerte presencia bancaria confirma que la exposición no será sólo un espacio de exhibición, sino también un mercado concreto donde se definirán operaciones, inversiones y estrategias comerciales para buena parte del año. En la lógica actual del agro argentino, Expoagro se convirtió en el lugar donde se cruzan la decisión de compra, la evaluación de tecnologías y la posibilidad real de cerrar negocios con respaldo financiero. Esa combinación explica gran parte del peso específico que la muestra ganó dentro del calendario nacional.

Ganadería

Otro de los sectores que llega con una impronta cada vez más fuerte es el de la ganadería. De acuerdo con la información oficial difundida por la organización, desde el lunes previo a la apertura general y hasta el viernes 13 se desarrollará una intensa agenda de remates televisados y vía streaming que superará las 100.000 cabezas, con la participación de 11 consignatarias. El dato no es menor: evidencia cómo la ganadería dejó de ocupar un espacio complementario dentro de una tradicional “expo fierrera” para consolidarse como uno de sus núcleos de actividad más dinámicos y federales.

La agenda de actividades también muestra con claridad hacia dónde se dirige el agro. En el Tecnódromo se desarrollarán propuestas centradas en la evolución de las máquinas, el test drive de tractores, el show de la tecnología, la pulverización selectiva con drones y clínicas de siembra, entre otras demostraciones. A su vez, habrá un show de máquinas de construcción, remates en la carpa ganadera y numerosas charlas en auditorios temáticos vinculadas a genética, sanidad, manejo, agronegocios y transformación digital. La programación confirma que Expoagro ya no se limita a exhibir fierros: muestra procesos, sistemas y soluciones integradas para una producción cada vez más tecnificada.

Tecnología

En esa línea, la tecnología aplicada será uno de los grandes protagonistas. Sobresale la importancia creciente de la automatización, la conectividad, la agricultura de precisión y el uso de drones en tareas productivas. También se destaca la décima edición del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial, que este año pone foco en la inteligencia artificial y la automatización de procesos, consolidando a la muestra como espacio de validación y visibilidad para los desarrollos más innovadores del ecosistema agroindustrial argentino.

Marcas líderes en San Nicolás

La propia agenda anticipa, además, una presencia fuerte de fabricantes y marcas líderes que llegarán con lanzamientos, nuevos desarrollos y propuestas renovadas. Promete ser una edición atravesada por la renovación de portafolios, la digitalización, la conectividad rural, la mecanización inteligente, las soluciones para poscosecha y el avance de tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia y reducir costos. Todo esto ocurre en un contexto productivo en el que, pese a las tensiones macroeconómicas y a la persistencia de problemas estructurales, el agro vuelve a mirar con atención las oportunidades de inversión y actualización tecnológica.

Expoagro también buscará reforzar su perfil como espacio de pensamiento estratégico y formación de agenda. Entre las actividades previstas se anuncian disertaciones de economistas y especialistas que analizarán el panorama 2026 para el sector, marcado por expectativas de cosecha importante, debate sobre márgenes, financiamiento, competitividad y clima de negocios. A eso se sumarán encuentros sobre riego, innovación, empleo agropecuario y una Jornada Nacional de Jóvenes prevista para el jueves 12 en el Tecnódromo Mario Bragachini, con la intención de poner en primer plano el recambio generacional y el vínculo entre producción, conocimiento y futuro.

En perspectiva, la importancia de Expoagro excede lo estrictamente comercial. La muestra expresa una idea de país productivo: el de una Argentina que sigue encontrando en el agro uno de sus principales motores económicos, tecnológicos y federales.