lunes 09 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Red Mujeres Rurales presentará su plan estratégico y una agenda clave en Expoagro 2026

    En San Nicolás la organización participará en Expoagro con charlas, networking y acuerdos estratégicos para fortalecer el liderazgo femenino.

    9 de marzo de 2026 - 09:01
    Red Mujeres Rurales vuelve a Expoagro 2026 edición YPF Agro con una importante agenda de actividades orientadas a fortalecer redes de trabajo, visibilizar el rol de las mujeres en el sector agropecuario y promover nuevas alianzas para el desarrollo rural.

    Red Mujeres Rurales vuelve a Expoagro 2026 edición YPF Agro con una importante agenda de actividades orientadas a fortalecer redes de trabajo, visibilizar el rol de las mujeres en el sector agropecuario y promover nuevas alianzas para el desarrollo rural.

    expoagro.com.ar

    La Red Mujeres Rurales participará de la Expoagro 2026 edición YPF Agro que se realizará en la ciudad de San Nicolás con una agenda de actividades orientadas a fortalecer vínculos, visibilizar el rol de las mujeres en el sector agropecuario y generar nuevas alianzas que impulsen el desarrollo rural sostenible en distintos territorios productivos.

    Lee además
    Luego de que el jueves pasado el intendente Santiago Passaglia declarara abierto el 117º Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de San Nicolás (HCD), este lunes comenzarán a funcionar las comisiones de trabajo del cuerpo legislativo local.

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición
    La muestra abrirá de martes a jueves de 8:30 a 18:30, mientras que el viernes 13 tendrá horario especial, de 8:30 a 15:00.

    Expoagro 2026, desde San Nicolás, vuelve a poner al campo argentino en el centro de la escena

    Presentación del Plan Estratégico 2026–2030

    Uno de los momentos centrales de la agenda será la presentación del Plan Estratégico 2026–2030 de la Red Mujeres Rurales, prevista para el miércoles 11 de marzo a las 11 en el Auditorio de Prensa del predio ferial y autódromo de San Nicolás.

    La actividad contará con la participación de la vicepresidenta de la organización, Ana Laura Sayago, junto a Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, y Carolina Bruzzese, Punto Focal de Género de FAO Argentina. El encuentro se enmarca además en el Año Internacional de la Mujer Agricultora declarado por Naciones Unidas.

    El nuevo plan establece el rumbo institucional de la red para los próximos años y se organiza en tres etapas que apuntan a consolidar su desarrollo institucional, fortalecer la presencia territorial y proyectar el trabajo de la organización a nivel regional e internacional.

    Actividades de networking y espacios de encuentro

    Ese mismo miércoles la agenda continuará a las 16 en el Auditorio Agronegocios CREA con ENTRAM.AR, un espacio participativo pensado para compartir ideas, generar vínculos y analizar los desafíos y oportunidades del sector agropecuario.

    La actividad contará con la participación de “Chechu” Giorgi y será moderada por María José de Lazzer, socia de la red. Durante el encuentro también participarán referentes de Red Mujeres Rurales que compartirán experiencias y visiones sobre el presente y futuro del agro.

    La jornada culminará a las 18 en el sector de Ganadería con un sunset organizado junto a la Asociación Braford Argentina, que incluirá degustaciones y un espacio de intercambio para fortalecer vínculos dentro de la comunidad agropecuaria. En ese cierre participará la reconocida asadora Ana Sánchez.

    Charlas, alianzas y debate sobre el rol de las mujeres en el agro

    Las actividades de la red comenzarán el martes 10 de marzo a las 15 con la charla y panel de debate “Mujeres fuertes en el sector agropecuario”, organizada junto a la Embajada de Alemania. El encuentro abordará el rol de las mujeres en la agricultura, los desafíos actuales y la importancia de las organizaciones y empresas como plataformas de transformación.

    El miércoles la agenda continuará con un desayuno de trabajo denominado “Tendiendo puentes en red”, que se realizará a las 9 en el stand de ACA junto al Consejo de Administración. Luego, a las 12, tendrá lugar el encuentro “Mujeres Únicas en Agro” en el stand de COMAFI, con inscripción previa.

    Posteriormente, a las 14.15, se concretará la firma de un acuerdo marco en el stand de OMBU, con el objetivo de consolidar una nueva alianza estratégica que fortalezca el trabajo conjunto dentro del ecosistema agropecuario.

    Red Mujeres Rurales reúne a productoras, emprendedoras, empresarias, profesionales e investigadoras comprometidas con el desarrollo sostenible de los territorios rurales. A través del trabajo en red, la organización impulsa la integración de saberes, la innovación y una mayor participación de las mujeres en los procesos de desarrollo económico, social y ambiental.

    En el marco de los 20 años de Expoagro, la red busca consolidar espacios de diálogo, cooperación y liderazgo femenino que contribuyan a un desarrollo rural más inclusivo, innovador y sostenible.

    Temas
    Seguí leyendo

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición

    Expoagro 2026, desde San Nicolás, vuelve a poner al campo argentino en el centro de la escena

    Volcó un camión con bebidas tras despistar en la ruta 188 a la altura de Peña

    Capacitaron a cooperadoras escolares de San Nicolás y Ramallo para fortalecer su gestión institucional

    San Nicolás: El gigante BlackRock compró AES y toma control de activos energéticos clave en Argentina

    San Nicolás: Passaglia abrió el 117° período de sesiones del Concejo Deliberante y defendió su gestión

    Nuevo aumento de Vercelli: San Nicolás tiene el quinto boleto más caro bonaerense

    Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

    San Nicolás tendrá un otoño con temperaturas más cálidas de lo habitual

    San Nicolás: Manuel Passaglia cruzó a Baradel y Kicillof por el paro que frenó el inicio de clases

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Luego de que el jueves pasado el intendente Santiago Passaglia declarara abierto el 117º Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de San Nicolás (HCD), este lunes comenzarán a funcionar las comisiones de trabajo del cuerpo legislativo local.

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Entre 2015 y 2025 fueron asesinadas 1.010 mujeres en la provincia en hechos vinculados a violencia de género.

    Violencia de género en la Provincia: Pergamino entre los distritos con menor cantidad de denuncias
    Luego de que el jueves pasado el intendente Santiago Passaglia declarara abierto el 117º Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de San Nicolás (HCD), este lunes comenzarán a funcionar las comisiones de trabajo del cuerpo legislativo local.

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición

    La propuesta fue impulsada por Agustín Bellina y Enzo Gennero, dos apasionados por la pesca que decidieron transformar esa afición en una herramienta educativa.

    Nace en Pergamino la Escuela de Pesca Kids para enseñar valores a través de la naturaleza

    En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8M), una delegación de San Pedro participó este jueves de un encuentro realizado en el Teatro Argentino de La Plata .

    Delegación de San Pedro participó de un encuentro por el 8M en La Plata

    El concepto de open closet (clóset abierto o vestidor sin puertas) es una tendencia de diseño que elimina las estructuras cerradas para transformar el guardado en parte de la decoración. Esta solución es ideal para maximizar espacios pequeños, ya que la ausencia de puertas genera una sensación de mayor amplitud y fluidez. 

    Adiós al ropero: la tendencia europea que reemplaza al placard tradicional y es furor