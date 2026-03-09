San Nicolás: Red Mujeres Rurales presentará su plan estratégico y una agenda clave en Expoagro 2026

Red Mujeres Rurales vuelve a Expoagro 2026 edición YPF Agro con una importante agenda de actividades orientadas a fortalecer redes de trabajo, visibilizar el rol de las mujeres en el sector agropecuario y promover nuevas alianzas para el desarrollo rural.

La Red Mujeres Rurales participará de la Expoagro 2026 edición YPF Agro que se realizará en la ciudad de San Nicolás con una agenda de actividades orientadas a fortalecer vínculos, visibilizar el rol de las mujeres en el sector agropecuario y generar nuevas alianzas que impulsen el desarrollo rural sostenible en distintos territorios productivos.

Expoagro 2026, desde San Nicolás, vuelve a poner al campo argentino en el centro de la escena

Uno de los momentos centrales de la agenda será la presentación del Plan Estratégico 2026–2030 de la Red Mujeres Rurales, prevista para el miércoles 11 de marzo a las 11 en el Auditorio de Prensa del predio ferial y autódromo de San Nicolás.

La actividad contará con la participación de la vicepresidenta de la organización, Ana Laura Sayago, junto a Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, y Carolina Bruzzese, Punto Focal de Género de FAO Argentina. El encuentro se enmarca además en el Año Internacional de la Mujer Agricultora declarado por Naciones Unidas.

El nuevo plan establece el rumbo institucional de la red para los próximos años y se organiza en tres etapas que apuntan a consolidar su desarrollo institucional, fortalecer la presencia territorial y proyectar el trabajo de la organización a nivel regional e internacional.

Actividades de networking y espacios de encuentro

Ese mismo miércoles la agenda continuará a las 16 en el Auditorio Agronegocios CREA con ENTRAM.AR, un espacio participativo pensado para compartir ideas, generar vínculos y analizar los desafíos y oportunidades del sector agropecuario.

La actividad contará con la participación de “Chechu” Giorgi y será moderada por María José de Lazzer, socia de la red. Durante el encuentro también participarán referentes de Red Mujeres Rurales que compartirán experiencias y visiones sobre el presente y futuro del agro.

La jornada culminará a las 18 en el sector de Ganadería con un sunset organizado junto a la Asociación Braford Argentina, que incluirá degustaciones y un espacio de intercambio para fortalecer vínculos dentro de la comunidad agropecuaria. En ese cierre participará la reconocida asadora Ana Sánchez.

Charlas, alianzas y debate sobre el rol de las mujeres en el agro

Las actividades de la red comenzarán el martes 10 de marzo a las 15 con la charla y panel de debate “Mujeres fuertes en el sector agropecuario”, organizada junto a la Embajada de Alemania. El encuentro abordará el rol de las mujeres en la agricultura, los desafíos actuales y la importancia de las organizaciones y empresas como plataformas de transformación.

El miércoles la agenda continuará con un desayuno de trabajo denominado “Tendiendo puentes en red”, que se realizará a las 9 en el stand de ACA junto al Consejo de Administración. Luego, a las 12, tendrá lugar el encuentro “Mujeres Únicas en Agro” en el stand de COMAFI, con inscripción previa.

Posteriormente, a las 14.15, se concretará la firma de un acuerdo marco en el stand de OMBU, con el objetivo de consolidar una nueva alianza estratégica que fortalezca el trabajo conjunto dentro del ecosistema agropecuario.

Red Mujeres Rurales reúne a productoras, emprendedoras, empresarias, profesionales e investigadoras comprometidas con el desarrollo sostenible de los territorios rurales. A través del trabajo en red, la organización impulsa la integración de saberes, la innovación y una mayor participación de las mujeres en los procesos de desarrollo económico, social y ambiental.

En el marco de los 20 años de Expoagro, la red busca consolidar espacios de diálogo, cooperación y liderazgo femenino que contribuyan a un desarrollo rural más inclusivo, innovador y sostenible.