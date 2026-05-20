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    • Transporte urbano en San Nicolás: EVHSA y la UTA retoman la negociación por salarios adeudados

    En San Nicolás, la empresa y el gremio volverán a reunirse este miércoles en el Ministerio de Trabajo bonaerense para intentar destrabar el conflicto salarial.

    20 de mayo de 2026 - 09:48
    La situación del transporte público en San Nicolás seguirá este miércoles bajo análisis en una nueva instancia de diálogo entre la empresa EVHSA y la Unión Tranviarios Automotor, convocada por autoridades laborales bonaerenses.

    La situación del transporte público en San Nicolás seguirá este miércoles bajo análisis en una nueva instancia de diálogo entre la empresa EVHSA y la Unión Tranviarios Automotor, convocada por autoridades laborales bonaerenses.

    Opinando San Nicolás

    El conflicto que afecta al transporte urbano de pasajeros en la ciudad de San Nicolás tendrá este miércoles una nueva instancia de negociación entre la empresa EVHSA y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La audiencia fue convocada por autoridades laborales bonaerenses en un contexto de fuerte preocupación por el pago de salarios y la continuidad del servicio.

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    La audiencia se desarrollará desde las 9 de la mañana en la sede regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ubicada sobre calle Bolívar. El encuentro será determinante para evaluar la situación financiera de la empresa y las demandas planteadas por los trabajadores del transporte público.

    La negociación se produce luego de varios días de tensión y de reiterados reclamos vinculados al incumplimiento en el pago de haberes. Si bien hasta el momento no se confirmó una medida de fuerza, el funcionamiento del sistema ya se vio afectado por interrupciones parciales del servicio.

    El episodio más reciente ocurrió el viernes por la noche, cuando una asamblea de trabajadores provocó la suspensión temporaria de los recorridos durante varias horas, generando complicaciones para miles de usuarios nicoleños.

    La crisis financiera de EVHSA y el riesgo de recortes

    En la audiencia anterior, la empresa EVHSA expuso un complejo escenario económico y aseguró que actualmente no cuenta con recursos suficientes para afrontar la totalidad de las obligaciones salariales pendientes.

    Según indicaron sus representantes, los ingresos del sistema resultan insuficientes para sostener la estructura operativa sin introducir modificaciones. En este contexto, la firma reconoció que analiza distintas alternativas, entre ellas una posible reducción de personal y ajustes en algunas prestaciones del servicio.

    Asimismo, la empresa informó que continúa realizando gestiones ante organismos estatales para obtener subsidios y fondos que permitan garantizar la continuidad del transporte urbano en San Nicolás.

    La postura de la UTA y las tarifas vigentes del boleto

    Desde la UTA rechazaron de manera categórica cualquier posibilidad de despidos o suspensiones. El gremio insistió en que la prioridad es lograr el pago inmediato de los salarios adeudados y preservar todas las fuentes laborales.

    Además, el sindicato mantiene el estado de asamblea permanente y movilización, a la espera de definiciones concretas que puedan surgir de la reunión prevista para este miércoles.

    Mientras tanto, las tarifas vigentes del transporte urbano en San Nicolás son las siguientes:

    • Boleto general: $1.753,38
    • Tarifa escolar: $528,53
    • Tarifa docente: $1.227,37

    La evolución de esta negociación será clave para determinar el futuro inmediato del servicio de colectivos y el impacto que podría tener sobre miles de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público en la ciudad.

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